“Las estadísticas de la Ciudad están hechas de manera sistemática para que el número siempre sea bajo”

En una casa de lona, en un barrio cuyo intendente es Horacio Rodríguez Larreta, vivía la niña de siete años que mantuvo en vilo en los últimos tres días al país. Y de esa manera, lamentablemente, miles de historias se repiten.



“Las intervenciones están muy compartimentadas. No hay un diálogo entre lo que es el mundo adulto en situación de calle y lo que son las infancias en situación de calle. Entonces es muy difícil tener una mirada panorámica”, le dijo a diario Hoy Santiago Bachiller, antropólogo social por la UBA e investigador del Conicet.



El profesional lleva adelante un proyecto de investigación sobre personas en situación de calle financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. “Queremos tener una caracterización de cómo están funcionando las políticas públicas teniendo una mirada metropolitana”, afirmó.



Consultado sobre las estadísticas en la ciudad de Buenos Aires, un punto de partida para comenzar a resolver esta gran problemática, sostuvo: “Hay que tomarlas todas con pinzas. Las del gobierno de la ciudad están hechas de manera sistemática para que el número siempre sea bajo. Todos los años da un número más o menos parecido que es el de las mil y pico de personas. En el 2019 dio 1.146 personas en situación de calle”.



El experto recalcó que se infringe la Ley 3.706 de 2011, de protección y garantías integrales de las personas en situación de calle.



“No cumple con la ley en muchos puntos. Dice que todos los años se tiene que hacer un censo convocando a las organizaciones sociales. Parece que este año van a cambiar, pero hasta este año se cortaba solo. Contaba solo y contaba mal a propósito para que les dé números bajos”, señaló.



Según el investigador, al momento de contar no recorren toda la ciudad. Por tal motivo las organizaciones sociales denuncian que ese número no es fiable y que no son convocados. Fueron las propias organizaciones las que “hicieron el primer censo en 2017 y el segundo en 2019. En el 2019 les dio 7.700 personas en situación de calle, entre otras cosas porque van a todos los barrios, cosa que no hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, expresó Bachiller.



Sobre el caso de la niña que finalmente fue encontrada sana y salva, concluyó: “Lo que se va a activar ahora, lamentablemente, es una intervención que va a terminar desmembrando a la familia, con lo cual a la tragedia de vivir en la calle le vas a agregar una segunda tragedia”.



María Cristina Cravino también es antropóloga e investigadora del Conicet. Además es la exdirectora de la maestría de estudios urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. “Hay una situación de fuerte maltrato desde que asumió el gobierno Mauricio Macri a la gente en situación de calle. Cuando asumió creó la UCEP que los hostigaba todo el tiempo, les tiraba sus cosas, los detenía y les tiraba agua de noche. El hostigamiento fue siempre muy fuerte”, contó Cravino a este multimedio.



“Hoy hay cada vez más gente en situación de calle. Sabemos que con la pandemia aumentó. Se da la paradoja de que la ciudad de Buenos Aires tiene todas sus políticas enfocadas al desarrollo inmobiliario pero no en el acceso a una vivienda. En algunos casos hay mejoramientos en las villas, pero que no garantizan la permanencia”, completó.