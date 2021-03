Sigue el paro en la imprenta del Estado en Tolosa

Más de 300 trabajadores reclaman mejoras salariales en la imprenta del Estado en Tolosa, donde se imprimen los certificados de vacunación del coronavirus. Están pidiendo que se haga efectiva una recategorización y se respete el escalafón.

“Nosotros estamos con cese total de actividades, en esta planta, en la planta de Economía, y tenemos un centro de fotocopiados en el Ministerio de Educación. Son cuatro plantas de las cuales tres estamos con cese total de actividades y la planta del Ministerio de Salud es parcial”, explicaron.

“Como venimos como la medida, no tenemos una expectativa de una mesa de diálogo porque ellos falsearon a la verdad, diciendo que nosotros mentimos de una propuesta inicial que fue del tope de la categoría 21 para todos, después ofrecieron dos categorías pero pusieron de tope la categoría 18. No tenemos una fecha certera”, detalló el entrevistado.

“Al no haber nosotros firmado la paritaria 2020 por este tema en particular, no estamos cobrando el aumento paritario ni tampoco vamos a cobrar el aumento del 2021, ni nosotros ni los pasivos”, concluyó el trabajador.