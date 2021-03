Científica fabrica biomateriales de Argentina para el mundo

La licenciada y doctora en Química e investigadora adjunta del Conicet, Agustina Aldana, fue reconocida con una beca internacional para desarrollar biomateriales de uso médico en los Países Bajos. Así, podrá continuar con su trabajo de investigación que integra la ingeniería y la salud humana.



Aldana trabaja hace más de una década en Mar del Plata y su línea de investigación actual consiste en el diseño de materiales que imiten la matriz extracelular, dentro del grupo de Investigación de Polímeros Biomédicos, del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales.



“Actualmente, me encuentro trabajando en un proyecto basado en hidrogeles dinámicos bioimpresos con el fin de modular el comportamiento de células del sistema inmunológico”, manifestó la investigadora.



Cabe señalar la importancia de su trabajo, dado que a través del desarrollo de materiales inspirados en la matriz extracelular (MEC) e incorporando células, se pueden obtener sistemas que sirvan para el estudio de distintas enfermedades como así también para reparar tejidos u órganos dañados.



“Dado que la MEC es muy compleja, en mi trabajo empleo herramientas de química, ingeniería de materiales, biofabricación, con técnicas como la bioimpresión 3D y el electrohilado, e ingeniería de tejidos para diseñar estos materiales biomiméticos”, detalló Aldana.



La especialista destacó que “este tema es para lo que me he formado y sigo formando, y personalmente, significa poder aportar mi granito de arena para mejorar la calidad de vida de las personas”.