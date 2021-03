Vecinos se movilizaron por la contaminación del arroyo Rodríguez a la Autoridad del Agua

Vecinos autoconvocados que viven el drama de la contaminación del arroyo Rodríguez se congregaron en las puertas de la Autoridad del Agua, en 5 entre 39 y 40, para pedir respuestas e información técnica sobre la contaminación del mismo.



“La gota que rebalsó el vaso fue la promesa de medidas paliativas de las autoridades hacia el principal contaminador, que es el frigorífico Gorina. Nos dijeron que se iban a tomar en febrero pero no sucedió, al no tener ninguna información sobre lo que estamos respirando y cómo está el ecosistema del arroyo, decidimos ir en persona a reclamar informes y exigir un monitoreo permanente”, dijo a diario Hoy Silvia Ametrano, parte de la comitiva.



Los vecinos llevaron botellas y bidones con agua del arroyo para mostrar el estado en el que se encuentra, y fueron recibidos por el director de Calidad y Control Técnico, Damián Costamagna, quien informó las evaluaciones que están haciendo sobre el agua.

“Nos dijo que van a investigar a qué se deben los olores que percibimos y escucharon nuestra preocupación sanitaria, porque son olores químicos y no sabemos qué contenido tienen, quedaron en mantenernos informados y se pautó una nueva reunión para el 8 de abril”, manifestó Ametrano.



La frentista señaló que, según el relevamiento realizado por los vecinos, es por la noche cuando incrementan los olores. “Se nos irritan garganta y ojos, entonces fuimos a demandar información técnica y las medidas que correspondan por parte de los organismos. Esto lo notamos desde abril del año pasado y ante la demora dijimos basta”, aseguró.



Ametrano señaló que seguirán insistiendo con el resto de los frentistas afectados hasta que haya una respuesta concreta. “No queremos que el arroyo se convierta en un riachuelo y vamos a seguir sumando voluntades a la causa. Por la persistencia de esta problemática, si no hay un cese declarado y custodiado de los vuelcos que se hacen sobre el arroyo por las autoridades, no tengo cómo ser optimista”, concluyó.