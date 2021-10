Las ventas crecieron en la ciudad de la mano de Halloween

lega una nueva edición de esta fecha relacionada con el terror, con disfraces de personajes escalofriantes y también con diversión, con chicos y chicas que salen a golpear puertas y a tocar timbres pidiendo golosinas.

Halloween o Noche de Brujas se celebra este domingo 31 de octubre en vísperas de la festividad católica del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Se trata de una celebración tradicional anglosajona, que invita a hacer bromas y a disfrazarse. En la ciudad este gran evento cada año toma más repercusión y se suman más vecinos.

Pese a que el gran día es hoy, en la región el ritmo de las ventas relacionados con este festejo fue creciendo durante toda la semana.

“Se vendió muchísimo desde la semana anterior: trajes con capuchas, sombreros, máscaras y la típica máscara de calabaza, que me queda una sola. Hubo mucho movimiento”, le dijo a diario Hoy la vendedora de un local ubicado en 137 entre 65 y 66, en Los Hornos.

Además de las diferentes propuestas para vestirse, también hubo lugar para la decoración. También se han podido adquirir distintos objetos para la ambientación. En muchos lugares se llevaron adelante actividades y se acondicionaron los espacios para la ocasión. “Mi hijo, que tiene cuatro años y va a inglés después del jardín, tenía que ir disfrazado. Fue muy divertido, algo diferente, para salir un poco de la rutina”, afirmó Martina, mamá de Benicio. “Voy a celebrar Halloween porque justo es el cumpleaños de una amiga, entonces aprovechó la ocasión y decidió hacer un festejo con temática de disfraces en su casa. Me voy a disfrazar de Cruella de Vil porque, además de ser bastante sencillo, me gusta el personaje. Lo que me llama la atención de este festejo es el hecho de ver a todos disfrazados con el mismo estilo”, le contó a este multimedio Sofía, de 22 años.

En relación a los valores en los cotillones, con aproximadamente 500 pesos se podía comprar alguna máscara o antifaz. Con el gasto de 1000 pesos se podía conseguir algo más completo, incluyendo una capa o un traje.

Se termina el mes de octubre y será una Noche de Brujas en la que no faltarán el juego de “dulce o truco”, las fiestas de disfraces, la lectura de historias fantásticas y las películas de terror.