Los casos de Covid-19 en niños aumentaron un 111% con las clases

De acuerdo al informe presentado por Rodrigo Quiroga, bioquímico e investigador del Conicet, los casos de coronavirus en niños menores de 12 años aumentaron un 111% en los distritos de la Provincia que mantuvieron las clases presenciales en comparación con los distritos que trabajaron con clases virtuales.



“El análisis muestra una variación relativa de los casos de coronavirus”, dijo Quiroga. “Eso nos permite comparar entre provincias, porque hay provincias que testean menos a los niños.

Por otro lado, se comparan valores absolutos de casos en niños menores de 12 años y mayores de 12”.



Asimismo, entre las posibles causas del aumento de los contagios en los niños también podría consignarse la presencia de las nuevas cepas que circulan en el país. “Se sabe que una de las variantes, que es la de Reino Unido, tendría mayor contagiosidad relativa en niños comparada a otras variantes”, aseguró el científico.



Si bien todavía no hay estudios concluyentes al respecto, la introducción de cepas como la variante Manaos o la variante Andina provocaron una aceleración de los contagios en todos los niveles. “En general, cualquier variante más infecciosa que las anteriores podría empezar a generar problemas en aulas, donde las variantes anteriores no alcanzaban a generar contagios”, señaló.



Días atrás, en diálogo con diario Hoy, Liliana Fishkel, directora del Hospital Especializado Dr. Noel H. Sbarra, apuntó que la suspensión de las clases presenciales habría provocado un descenso no solo en la cadena de contagios pediátrica de coronavirus, sino también en otro tipo de enfermedades estacionales habituales. “No tengo un estudio científico que me avale, pero es lo que uno ve en la sala de espera”, indicó. “Para

nosotros es un termómetro. El cierre de las escuelas impacta en los niños y no solamente en Covid-19: el año pasado no tuvimos las infecciones respiratorias agudas bajas que son habituales en esta época”.



Durante su reciente conferencia de prensa, el gobernador bonaerense Axel Kicillof recogió estos datos a la hora de explicar las nuevas restricciones. “Tenemos 246 menores de 14 años en hospitales y clínicas de la Provincia en cuidados mínimos, 34 en cuidados intermedios y 44 menores de 14 años en cuidados intensivos. Nadie está exento del virus”, afirmó.