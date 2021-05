Piden luminarias y limpieza de zanjas en Los Hornos y Villa Castells

Un grupo organizado de vecinos de Villa Castells comenzó a reclamar por la puesta en valor de la zona de 4 y 494, en donde aseguran que no funciona el alumbrado público y ante la falta de cloacas, las zanjas requieren de un mantenimiento.



El conflicto afecta a decenas de familias que viven sobre la calle 4, principalmente desde 495 hasta 493, donde hay un descampado en el que ayer se instaló una posta sanitaria para hacer abordajes territoriales.



En la esquina de 494, por ejemplo, las zanjas están al tope de su capacidad, pese a que hace más de dos semanas que no llueve, y los frentistas aseguran que cada vez que hay precipitaciones se terminan colapsando.



“Tenemos problemas con la iluminación también en el barrio y hay mucho temor para hacer la denuncia porque puede haber represalias del delegado municipal”, comentó asistida una de las vecinas que aceptó mostrar el frente de su casa, pero no identificarse.



La zona de Villa Castells, cerca de la Autopista La Plata-Buenos Aires, ha sido una de las más castigadas por la delincuencia, pero al mismo tiempo una de las que más ha crecido y se ha extendido en los últimos veinte años en la ciudad.



Sobre las calles 3, 4 y 5 desde 498 hasta 493 hay calles con muchos baches que no tienen mantenimiento y a los problemas de inseguridad ahora se le agregó también que dejó de funcionar, en gran parte de esta localidad, el alumbrado público, facilitando el trabajo de los delincuentes por las noches, justo en una época del año en donde la claridad del día apenas dura entre 9 y 10 horas, y el resto de la jornada es de noche.

“Es una boca de lobo, de noche no entra nadie”



En otro punto de la ciudad, en la zona de Los Hornos, un grupo de vecinos mostró ayer cómo durante el mediodía, mientras el cielo estaba encapotado por la lluvia, la iluminación de la calle no se encendió como en otras zonas de la ciudad.



“Y decí que vinieron ustedes de día. Si llegás a venir a la noche es una boca de lobo. No entra nadie al lugar”, explicó Luis, un jubilado que hace 30 años vive en la zona comprendida por las manzanas de 57 a 55 y de 145 hasta 148 de Los Hornos.



“Nos cansamos de pedirle al Municipio que por lo menos venga el delegado a poner la cara y darnos una solución. Pero no aparece”, reveló el hombre, quien ayer recibió a diario Hoy sobre el frente de una de las casas afectadas por la inseguridad y la oscuridad en la zona Oeste de la capital provincial.