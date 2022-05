Los criterios que utilizará el Gobierno para cancelar subsidios de luz y gas

Hace unas horas la secretaría de Energía identificó cinco criterios que se podrían aplicar para reducir el nivel de subsidios al consumo de gas y electricidad para los clientes residenciales de mayores ingresos.

Este análisis provienen de un informe elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético, que será parte del debate que se dará en las audiencias públicas, a desarrollarse los días 10, 11 y 12 de mayo para la actualización de tarifas y segmentación de subsidios.

El objetivo del Gobierno nacional es reducir por completo los subsidios en el caso de los usuarios con capacidad de pago de una tarifa plena de gas y electricidad.

A su vez, destacan la existencia de un "segmento medio", que recibirá una reducción parcial de subsidios y, por último, la de los usuarios de menores ingresos y más vulnerables, que continuarán con la asistencia mayor del Estado.

Según indicaron, esto afectaría a más de 920.000 personas, titulares de energía eléctrica y otros 760.000 de gas residencial.

Este sector representa el 10,1% del universo relevado, ya que en total son 1.631.846 usuarios eléctricos, mientras que otros (1.178.248) pertenecen al sector que es suministrado por gas residencial. Estos son el 12,9%, de acuerdo al informe oficial.

CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS

Serán afectados los usuarios que tengan ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.

Los que perciban mayores niveles de subsidios, la inclusión se define por estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), o entre los criterios socioeconómicos de ser jubilado, pensionado o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Esto también podría alcanzar a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces al SMVM y los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Vale aclarar que los criterios de exclusión contemplados son ser propietario de dos o más inmuebles, ser propietario de un vehículo de hasta diez años de antigüedad y tener más de un suministro bajo su titularidad.

Es cierto que en este sentido se mencionó la identificación y asignación de características al 59,4% de los suministros en el caso de energía eléctrica y el 69% en el caso del gas para el total nacional.

Hay jurisdicciones donde el valor se reduce en la medida que la información suministrada no permite una identificación correcta de los titulares.