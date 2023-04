Los trampas de Juan José Millás

José Millás es uno de los mayores escritores y periodistas de España. Publicó por primera vez en 1972, continuando progresivamente con su labor literaria hasta que, al comienzo de los años noventa, empezó a escribir en El País y posteriormente en El Sol. Sin embargo, antes de abocarse definitivamente a la literatura, trabajó durante muchos años como administrativo en Iberia. A propósito de aquella experiencia, dejó una reflexión inolvidable: “Yo siempre he logrado que lo que tenga que hacer me guste. Pero (Iberia) era una vida de oficina espantosa. Tomaba mucho optalidón, un antiácido que funcionaba contra las migrañas. Me levantaba a las cinco de la mañana, escribía de cinco a siete, me daba una ducha e iba a la oficina. Me había hecho un poco adicto a eso. Todos tenemos una droga que no debemos probar, que es aquella que está destinada a nosotros”.