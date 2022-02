Más de 300.000 hectáreas afectadas por los incendios en Corrientes

El fuego no cesa en la provincia de Corrientes y los focos activos ya lograron consumir poco más de 335 mil hectáreas. Hasta el momento, los incendios arrasaron con el 3,8% de la superficie de la jurisdicción y el futuro no es para nada alentador, dado que se está viviendo en la zona una de las peores sequías de los últimos tiempos. En el lugar la lluvia no aparece desde hace más de 45 días. Del espacio afectado, 193.459 hectáreas corresponden a pastizales y malezales, 77.177 a esteros y bañados y 16.277 a bosques nativos. Por su parte, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego en su reporte diario confirma que las localidades afectadas con focos activos son las de Santos Tomé, Concepción, San Miguel y Curuzú Cuatiá. Allí, a pesar del esfuerzo de los brigadistas no se logran controlar las llamas.

Para contrarrestar toda esta situación y las millonarias pérdidas, la provincia declaró la Emergencia agropecuaria y el Gobierno nacional destinó $200 millones para asistir a los productores.