Muñecos de fin de año: Maradona, Sabella y el coronavirus

Para la tradicional quema de fin de año, los muñecos de Diego Armando Maradona, Alejandro Sabella y la Covid-19 se perfilan como algunos de los más populares y representados.



La nómina de inscriptos incluye 56 anotados que, durante la tarde del 31 de diciembre, serán revisados por un jurado especializado y premiados según seis categorías: “Escenografía”, “Idea”, “Originalidad”, “Creatividad”, “Terminación” y “Momos: la voz de los mu­ñecos 2021”.



Distribuidos en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores, también habrá muñecos del célebre juego online Among Us, también del Chavo del 8, el Señor Bills de Dragon Ball Z, de Masha y el Oso, La Pantera Rosa, Los Tres Chanchitos, de Los Picapiedras, Los Simpson, Toy Story y Bob Esponja.



Después de once días de inscripciones, la convocatoria municipal de muñecos cerró este viernes y dará paso a una semana de capacitaciones para sus responsables. Du­rante la jornada de capacitación en el Pasaje Dardo Rocha, se abordarán temáticas vinculadas a la salud, la seguridad y la higiene. Será obligatorio que los participantes utilicen tapaboca, así como la disposición de un sector de higienización para los visitantes, espectadores o participantes durante el armado, quema y posterior desarmado y limpieza final. El público, por otro lado, deberá mantener una distancia mínima de dos metros entre sí, usar tapabocas, y toser o estornudar en el pliegue del codo.



Durante el encuentro previsto con Bomberos, los inscriptos repasarán las medidas de seguridad necesarias para llevar adelante el espectáculo. Entre los puntos salientes está la prohibición de pirotecnia o explosivos en el interior de los momos, así como la duración de no más de treinta minutos y la simultaneidad de las quemas (se realizarán de 1 a 1,30 horas) para evitar la circulación masiva de espectadores. El protocolo contempla que los muñecos sean instalados al menos tres días antes del 31 para evitar las aglomeraciones. A través de una web dispuesta por el municipio, los vecinos podrán acceder a la imagen y ubicación de cada uno de los 56 muñecos inscriptos.



Según Martiniano Ferrer Picado, secretario de Cultura y Educación del Municipio, este año se entregará el diploma “Capital del Muñeco” a cada uno de los inscriptos y participantes y se premiará con sus correspondientes trofeos a los ganadores de las seis categorías. El jurado, como es habitual, estará compuesto por dos representantes históricos de la tradición y un representante de la rama de artes plásticas de la Secretaría de Cultura y Educación local.