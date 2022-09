Nacieron nuevos yaguaretés en los Esteros del Iberá

lE proyecto de reintroducción del yaguareté en los Esteros del Iberá continúa avanzando a enormes pasos. En las últimas horas, luego de una serie de observaciones, la Fundación Rewilding Argentina pudo confirmar que Mariua, una hembra yaguareté que fue la primera liberada en Iberá el año pasado, dio a luz a dos nuevos cachorros, Mombyry e Yvoty. El padre de esta camada de cachorros es Jatobazinho, un yaguareté rescatado y proveniente de Brasil. La noticia fue tomada con mucha alegría por los especialistas, que ven cómo día a día están revirtiendo la extinción de la especie en la región. Tal es el éxito del proceso, que desde enero del 2021 al día de hoy la población de yaguaretés libres en los Esteros del Iberá pasó de cero a 12 individuos. El avistaje de las nuevas crías se dio a muy poco tiempo del nacimiento de los hijos de Arami, otra de las felinas que fue liberada este año. Hace tan solo unas semanas, esta hembra dio a luz a otros dos cachorros, que se encuentran creciendo sanos y sin la presencia humana cercana, para que puedan vivir todo el proceso en total libertad.

Mariua, que tiene cinco años, llegó a la región siendo donada por el Criadouro NEX No Extinction de Brasil. La Fundación, a través de un comunicado, mencionó: “El lugar que Mariua eligió para dar a luz es un aislado monte rodeado de esteros en el parque Iberá. Pablo Guerra, encargado del monitoreo de los yaguaretés en el Centro de Reintroducción de Iberá, detectó, gracias al sistema GPS con conexión satelital que portan los collares colocados a los yaguaretés, un amontonamiento de puntos de localización de Mariua en un mismo lugar. Esto indicaba que la hembra permanecía allí desde hacía varios días”.

“La primera vez que fuimos para ese lado tuvimos que ir acompañados de nuestros vecinos, porque es imposible llegar si uno no conoce los pasos de agua. Es más, hasta tuvieron que reabrir algunos pasos que no se usaban hace tiempo. Cuando llegamos al lugar no logramos observar a Mariua pero entendí que era un buen sitio como lugar de parición. Nos volvimos, dejamos pasar varios días y vimos que el clúster siguió sumando puntos”, explicó Guerra. Días después, y tras recorrer 20 kilómetros a caballo, hallaron algo similar a una madriguera en esta zona. Luego de colocar cámaras trampa, pudieron así observar la presencia de los nuevos cachorros.

“Estos cachorros nacen en completa libertad de una madre que ya está viviendo libre. A menos que haya una necesidad de urgencia mayor, la idea es no intervenir. Ellos van a ser criados por su madre y luego se independizarán tal como esperamos que pase con los cachorros de Arami. Los dos se encuentran en perfectas condiciones de salud por lo que se ve. En los videos están muy activos, bien alimentados y sin heridas. Sabemos que Mariua es una buena madre, porque ha criado cachorros antes”, le comentó a diario Hoy Sebastián Di Martino, director de conservación de la Fundación Rewilding. “Nosotros ya veíamos que la madre no estaba más con los cachorros de la camada anterior de hace dos años y sabíamos que ella estaba desde fines de mayo muy anclada a un monte en particular. Cuando fuimos a ver ese monte, que está muy lejos y es una travesía de varios días, se vieron indicios que parecían que podría estar con cachorros. Con las cámaras vimos unas semanas después a las crías. Los yaguaretés en general tienen dos cachorros, es como la regla”, indicó el especialista.

En el país, el yaguareté está catalogado como en peligro crítico de extinción, principalmente debido a la cacería, a la disminución de la abundancia de sus presas y a la destrucción del hábitat. Estos son los mayores felinos del continente, pudiendo pesar hasta 140 kilos. Para dar cuenta de la gravedad de su situación, el yaguareté ocupa menos del 5% de su área de distribución histórica en la Argentina.