“No vamos a cambiar de objetivo”, el mensaje de Tauber a la comunidad académica

El vicepresidente académico de la UNLP, Fernando Tauber, envió un mensaje a toda la comunidad educativa y aseguró que la casa de altos estudios no se va a desviar de sus objetivos de soberanía y desarrollo pese a la coyuntura económica y política.

“Tenemos mucho para hacer en la universidad, y como siempre decimos, alguna vez el viento de frente, otra vez el viento de cola; ha sido un año en donde hemos tenido una variación de esa condición, pero se han hecho cosas muy importantes”, enfatizó el dirigente universitario.

A través de un video, sostuvo que avanzó “muy bien” el programa académico y que la Universidad creció en cantidad de graduados, además de que “las evaluaciones internacionales nos ponen cada vez en una mejor posición”.

“El sistema científico, tecnológico de la universidad no deja de sorprender, tiene iniciativas muy direccionadas para el desarrollo nacional, estamos lanzando satélites, no es poca cosa, lanzamos el primer satélite universitario y con eso vamos a aprender, producir y no comprar la información necesaria para controlar nuestro clima, la creciente de los ríos, el crecimiento de la ciudad sobre los valles productivos, el tipo de cosecha, las semillas”, enumeró.

“No hay cuatro patriotas en la Universidad de La Plata, la universidad es patriota, está convencida de lo importante de la universidad, de la educación pública, de la ciencia pública, de que hay que respaldarla, de que es por ahí por donde se sale. Nosotros no vamos a cambiar de objetivo, no podríamos, vivimos con esto y lo vamos a seguir defendiendo”, cerró.