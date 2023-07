Nuestro país se suma al Día Mundial sin Bolsas de Plástico

El 3 de julio de cada año se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con el objetivo de reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable, por el daño que causan al medio ambiente y a los seres vivientes. La mayor parte de estas bolsas no se reutilizan ni se reciclan, sino que son desechadas inmediatamente terminando en los basureros o en el mar. Muchas especies de animales han sido afectadas y miles de especies marinas mueren al año.

En ese marco, varias empresas argentinas de diez provincias del país entregarán de manera gratuita bolsas de papel reciclado en las líneas de caja. Así, quienes realicen sus compras, podrán realizar un aporte ecológico. Estas bolsas ecofriendly, están hechas de papel 100% reciclado. Con tintas al agua y pegamentos vegetales, que son totalmente aptas para entrar en contacto con otros alimentos.

La campaña se realiza con la finalidad de crear un hábito que no solo se implemente en supermercados, sino también en escuelas, clubes, oficinas y así reducir lo más posible los desechos plásticos y/o utilizar materiales reciclados.

“La gente no separa el papel y entonces nos quedamos sin recortes”, dijo María Belén Aguirre, Marketing Manager de la empresa Paper SRL. “Por ende, no tenemos material con el que trabajar para producir este tipo de bolsas a veces. Por eso es tan importante que la gente lo empiece a hacer. La idea es que no termine ese día. Si no que la gente ponga estas grandes bolsas al lado de sus cestos de basura y empiecen a utilizarlas para separar residuos, separar el papel y que luego los lleven a reciclar en cualquier punto verde de la ciudad”.