Nuevo aumento en los peajes

Con el inicio del mes, uno de los aumentos que comenzó a regir fue el de los peajes, además de, por ejemplo, el boleto del transporte público o los combustibles. Las nuevas tarifas, que ya comenzaron a aplicarse, abarcan tanto para la Autopista Buenos Aires-La Plata como para la Autovía 2 y la Ruta 11, ambas utilizadas para ir a la Costa Atlántica. De esta manera, luego de las audiencias públicas de mayo, el valor del peaje se vio incrementado aproximadamente un 50%. Según indicaron, los nuevos valores se resolvieron teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor del Indec, la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y el Índice de Variación Porcentual de los Salarios Registrados. “La adecuación tarifaria que se solicita se justifica si se tiene en cuenta que los porcentajes de aumento solicitados resultan inferiores a los índices de actualización aplicables por contrato, los que han sido previstos para mantener el valor de la tarifa en niveles de sustentabilidad económica de la empresa y compatibles con la calidad del servicio comprometido”, había señalado a través de un comunicado Aubasa.

Desde agosto del año pasado al último junio, el precio de los peajes creció un 434,6%, pero igualmente a pesar de esto confirmaron que “resulta sensiblemente inferior al Índice Compensador de Mayores Costos”, que fue de 619,2% para ese período abarcado. De esta manera, con estos nuevos valores, para viajar a la ciudad de Buenos Aires, un auto debe pagar 600 pesos en horario normal, mientras que el valor es de 800 pesos en caso de viajar en hora pico, es decir, los días hábiles, de 7 a 10 y de 17 a 20. A su vez, en lo que refiere a las motos, el valor del peaje es de 200 pesos, sea o no una hora de mayor tránsito. De esta forma, la tarifa más alta, para los camiones de más de seis ejes, es de 1.500 pesos y de 1.900 en hora pico. “El tiempo máximo transcurrido entre el momento en que se posicionan en el carril y el momento de pago no debe superar los cuatro minutos para vías manuales exclusivas para automóviles y los seis minutos para vías manuales de tránsito mixto. El número máximo de vehículos detenidos en una sola fila para el pago de peaje no podrá exceder en ningún caso los 30 vehículos”, remarcaron.

En lo que refiere al valor de los peajes en la Autovía 2 y en Ruta 11, la nueva tarifa que ya se aplica desde el pasado martes es de 900 pesos para los peajes de Samborombón y Maipú, en Autovía 2, y para el peaje La Huella, de Ruta 11. Por último, en torno al peaje de Mar Chiquita, en ruta 11, el nuevo valor es de 400 pesos. En este caso, explicaron sobre los tiempos que se deben o no esperar para abonar: “El tiempo máximo transcurrido entre el momento en que se posicionan en el carril y el momento de pago no debe superar cuatro minutos para vías manuales exclusivas para automóviles y los seis minutos para vías manuales de tránsito mixto. El número máximo de vehículos detenidos en una sola fila para el pago de peaje no podrá exceder en ningún caso los 20 vehículos”.