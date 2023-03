Nuevos reclamos por falta de agua

Tal como viene sucediendo desde hace ya algunos meses, los vecinos continúan reclamando por las falencias en el servicio de agua. En este último caso, frentistas de la zona de 29 y 58 acudieron a este multimedio para dar cuenta de la dramática situación. “Nos hemos comunicado con la empresa un par de veces y sigue todo igual. Hay días enteros que pasamos sin una gota de agua, no puede ser. Se hace imposible así. El calor es agobiante y encima no tenés agua para refrescarte, así no se puede”, comentó indignada una de las vecinas. De esta forma, se siguen multiplicando las denuncias de los vecinos de toda la región por las fallas en el servicio.