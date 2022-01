Otra vez denuncian problemas de conectividad en la zona sur de La Plata

Como consecuencia de los distintos cortes de energía y algunos postes que se fueron cayendo por los vientos y la tormenta que se desató durante gran parte de la semana que pasó, los vecinos de la zona sur de La Plata incrementaron los reclamos por falta de conectividad.

Tal es el caso de Miriam, una vecina de Parque Sicardi, quien manifestó su malestar por la falta del servicio, que se encuentra cortado desde el viernes 14 de enero. Esta mujer realizó el reclamo el lunes 17 de enero a las ocho de la mañana, como consecuencia de la seguidilla de problemas que se vienen generando por esta situación.

“Estamos sin teléfono desde el viernes a las 12 de la noche. Me fui a La Plata, hice el reclamo y no tenemos resultados. En mi casa tengo alarma, cámaras, y si no tengo internet no funcionan. Entonces el seguro no cubre y estamos ante ésta situación. Muchos negocios no pueden vender con el Posnet porque no tiene el servicio”, dijo Miriam a diario Hoy.

“Nos quedamos sin el servicio el viernes pasado antes de la tormenta, que fue el sábado. El lunes fui a La Plata a quejarme con la compañía de teléfono que brinda internet y me dijeron que si quería me daban

más gigas. Les dije: Ustedes me están tomando el pelo a mí. La empresa no pone antenas en la zona por lo cual no tenemos internet. Ahora tengo momentáneamente porque me voy a la puerta de mi vecino, que tiene otra compañía y me prestó su señal. Por eso estoy comunicada”, explicó llena de impotencia.

“El gran problema son los seguros de las casas, porque para contar con estos necesitás tener rejas, cámaras, alarmas, todo ese monitoreo. Y si no tenemos internet obviamente que eso no lo vamos a tener. Entonces los seguros no cubren. Además, los negocios se están viendo muy perjudicados porque no pueden vender por los Posnet y demás. Dicen que en 72 horas se soluciona pero no es así. Y la preocupación es grande por si hay que pedir una ambulancia”, completó indignada la mujer.