Ovnis en La Plata

El avistaje de ovnis por parte del personal militar se mantuvo en riguroso secreto. Entre 1950 y 1965, solamente efectivos de la Marina de Guerra realizaron 22 observaciones de objetos vo­ladores que no eran aviones, ni satélites, ni globos sonda, ni ningún tipo de vehículo conocido.

El primer avistaje oficial fue en Ushuaia, por personal que tripulaba el transporte ARA Pampa, en 1952. En los archivos de la Marina de Guerra, con la firma del capitán de fragata, ingeniero Omar Roque Pagani, puede leerse: “Los objetos voladores no identificados existen. Se ha comprobado su presencia y desplazamiento inteligente en el espacio aéreo argentino. No se conoce y no se abre juicio sobre su naturaleza o procedencia”.

Un comunicado emitido el 5 de julio de 1965 por la Marina de Guerra daba cuenta de que en el destacamento naval Decepción, en la Antártida Argentina, se había avistado un ovni, registrándose al mismo tiempo alteraciones en un magnetovariómetro. Un mes más tarde se produjo la primera persecución aérea a un ovni realizada por la aviación naval. Ocurrió en la base de Punta Indio. Durante 20 minutos, una mañana, tres objetos siguieron a un Beechcraft. Uno de ellos se apartó de la formación, efectuó un reconocimiento en torno del avión y luego regresó al grupo, recobrando su puesto en la escuadrilla. En la torre de control, junto al equipo de radar, se hallaban el capitán Pagani, el capitán de fragata Constantino Núñez y el capitán de fragata Hugo Frontroth, jefe de la base. Se ordenó que descendieran todos los aviones en vuelo y cuando apareció en la pantalla del radar uno de los inexplicables objetos, se lanzó un avión NA. Desde tierra se le indicaba el rumbo, puesto que el ovni no podía distinguirse a simple vista. La “caza” duró media hora. En un momento dado, el piloto pudo advertir al objeto desconocido a su derecha, emitiendo un fuerte brillo. Luego una nube lo ocultó, y tras una breve reaparición lo perdió de vista definitivamente.

El 10 de julio de 1947 fue la fecha en que nuestra ciudad se incluyó entre los sitios de avistaje de objetos voladores no identificados. Ese día, un grupo de vecinos aseguró haber visto un plato volador en la zona del parque San Martín. Fueron muchos los diarios de alcance nacional que se trasladaron a La Plata para recoger testimonios y dar cuenta de la aparición insólita. La fuerza de la noticia radicaba en su carácter de pionera: hasta entonces en nuestro país no había existido denuncias al respecto. Un diario muy conocido de la época llegó a titular: “Muy probablemente una nave extraterrestre haya aterrizado en la ciudad de La Plata”.

El avistaje se produjo en las primeras horas de la noche. Las versiones de los testigos difieren en algunos detalles, pero coinciden en que se trataba de “una forma esférica, que emitía una luz poderosa, y que permaneció casi un cuarto de hora suspendida en el cielo y luego desa­pareció vertiginosamente”. Por esa época, hechos de similares características habían sido informados en distintos medios de Sudamérica.