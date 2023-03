Para el gobierno chileno, la inmigración va mucho más rápido que la institucionalidad

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que “el proceso migratorio ha ido mucho más adelante que nuestra institucionalidad”, en referencia a la crisis que vive Chile en el norte del país, que ha llevado al gobierno al despliegue de las Fuerzas Armadas para ayudar en el control fronterizo.

Tohá expresó que Chile tiene una brecha que cerrar, y que, si bien los gobiernos anteriores han adoptado medidas, la crisis migratoria ha ido más rápido.

La ministra realizó un balance de su viaje al norte del país en el marco del inicio del despliegue de Fuerzas Armadas y afirmó que “el proceso migratorio ha ido mucho más adelante que nuestra institucionalidad, nuestra legislación, nuestra tecnología, nuestros recursos y estamos poniéndonos al día aceleradamente, trabajando arduamente para estar mejor preparados”.

Explicó que hasta antes de poner en marcha el despliegue de las Fuerzas Armadas había lugares por los que entraban muchas personas, de las que no se sabía quiénes eran, es decir, no había controles de identidad, no había fotografías o huellas digitales para poder reconocerlos, pero ahora “eso va a dejar de suceder o, más bien, sustantivamente va a disminuir la ocurrencia de esa situación”.

“Cada persona que cruza, si no la podemos reconducir, vamos a tener un registro, vamos a tener su foto, su huella dactilar y su nombre en nuestro país y, por lo tanto, la posibilidad de controlar lo que sucede dentro de nuestro territorio y también de tener herramientas si esa persona llega el día de mañana a necesitar hacer un trámite o bien tuviera un problema con la justicia, si comete algún delito o alguna falta, va a ser totalmente distinta de lo que es hoy, porque nos encontramos con alguien que no tenemos cómo identificar en lo más mínimo”, dijo Tohá.

La ministra indicó que los trabajos que realizarán las Fuerzas Armadas no sólo tienen que ver con supervisar que no haya inmigración irregular, sino que también tendrán que ver que no haya otras actividades ilegales como trata de personas o narcotráfico.