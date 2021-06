Piden ayuda para una nena con síndrome de West

Una familia de Los Hornos realiza un desesperado pedido de ayuda a la comunidad platense para su hija de 4 años, Cielo, que padece síndrome de West y necesita contar en su casa con una habitación de material y acondicionada a sus necesidades para poder empezar con las terapias de nuevo.



Cielo está internada con hipotermia en el Hospital de Niños y su familia necesita construir una habitación para que ella pueda regresar a casa. La pequeña fue diagnosticada a los 3 meses con síndrome de West y epilepsia refractaria, no se sienta y se alimenta por un botón gástrico.



“Es para que tenga una mejor calidad de vida, ella convulsiona todos los días y si le da una crisis alta no tenemos oxígeno en casa y eso podría ser muy perjudicial, hasta se podría morir”, dijo a diario Hoy, María, la mamá.



Por eso, María dijo que si alguien puede donar materiales para la construcción, una estufa y una cocina (porque explotó la que tenía y hoy no tienen dónde cocinar) será de gran ayuda para la pequeña y sus tres hermanitos.



Si alguien quiere hacer donación de dinero, puede ser a la cuenta de Banco Provincia a nombre de María Eugenia Ayala cuyo alias es SALA.CALDO.MANDO.