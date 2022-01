Piden que la gente se testee solo por indicación médica

Luego de varios meses de un descenso de casos de Covid-19, desde hace ya algunas semanas se viene evidenciando un claro aumento en la curva de positividad. Tan es así que durante los últimos siete días no solamente se pasaron por primera vez los 100.000 contagios detectados en 24 horas, sino que además de forma casi diaria se fue superando la cifra récord. Este contexto, entre otras cosas, volvió a tensar al sistema sanitario.

A diferencia de las olas anteriores, en esta oportunidad la curva de hospitalizaciones y de decesos no creció a la par, debido a la campaña de vacunación. Pero, ante la masividad de casos, los centros de hisopados y el personal de salud muchas veces no llegan a cumplir con la enorme demanda. Sobre esta nueva realidad con picos de casos, Sofía Sosa, quien es trabajadora del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, dialogó con diario Hoy: “Particularmente en mi caso me tomó más por sorpresa debido que a mediados de diciembre di positivo de Covid-19, en un momento cuando todavía los hisopados no llegaban a 100 por día. Cuando retomé luego del aislamiento, me encontré con otro panorama distinto al que había cuando me fui, con los números que hoy se manejan”.

Una de las consecuencias que trajo esta nueva variante Ómicron es su mayor capacidad de transmisión, lo que perjudica de forma directa al personal de salud. Al estar en la primera línea de combate, un gran número de ellos hoy en día se encuentra aislado, ya sea por ser contacto estrecho o por ser positivo. “Como equipo de salud en este contexto de emergencia sanitaria hemos salido a dar respuesta a la gran demanda que surgió en estas últimas semanas. Debemos entender que los integrantes de los equipos no somos inmunes al virus y nos vemos reducidos por los aislamientos correspondientes; por lo que hemos redoblado el esfuerzo para que se sigan realizando un mayor número de testeos, al igual que ocurre en los vacunatorios”, expresó la coordinadora del equipo territorial de la Región VII.

“El promedio de testeos en los abordajes en los que formo parte es de entre 400 a 600 por día. Cabe aclarar que, de ese número, casi la mitad corresponden a personas asintomáticas, muchos de los cuales no tendrían indicación de hisopado. Pedimos que las personas respeten el protocolo vigente y se acerquen a los puntos solo cuando esté indicado”, resaltó, haciendo hincapié en que el testeo tiene que ser ordenado por los expertos. En caso de ser contacto estrecho y contar con síntomas, el Ministerio de Salud indica que no es necesario realizar el hisopado a menos que la persona sea mayor de 60 años o presente factores de riesgo. En caso de que la persona no sea contacto estrecho y tenga síntomas, puede acudir a realizar el test de forma inmediata. Ante todas estas situaciones, la especialista remarcó la importancia de aislarse y respetar los tiempos establecidos. Por ejemplo, aquellos contactos estrechos con esquema completo deberán pasar cinco días aislados y otros cinco con cuidados máximos.