Polémica por el uso de las pistolas taser: ¿pueden ser mortales?

Luego del asesinato del policía federal Juan Pablo Roldán, causado por un sujeto en Palermo, el debate por el uso de las pistolas taser en manos de las fuerzas de seguridad volvió a la escena con varias voces a favor y en contra.

En ese contexto, diario Hoy dialogó con la perito en Criminalística y en Mecánica de Armas, Florencia Adorante, quien detalló de qué se trata este armamento y, la gran duda, si pueden o no ser mortales.

“Las pistolas taser son armas de electrochoque, trabajan con un sistema de dardos filoguiados que pueden impactar en un sospechoso hasta 10 metros de distancia, eso dependerá del fabricante. Da una descarga de 400 voltios durante cinco segundos que paraliza a la persona, también eso va a depender si esa persona está descalza o no y sobre dónde está parada”, explicó Adorante.

En las últimas horas, varios intendentes de Juntos por el Cambio, incluido el alcalde de La Plata Julio Garro, señalaron que buscarán incorporar ese tipo de pistolas a los agentes, aunque la palabra final la tiene el Ministerio de Seguridad de la Provincia.

“Pasó que algunas pistolas fallaron, no funcionaban bien por algún desperfecto o porque no estaban bien reguladas y se realizaron mayor cantidad de descargas continuadas en algunas personas”, marcó la experta.

Efectos y discusiones

La disputa entre adherentes y opositores se da por los efectos físicos que podrían provocar estas descargas en quienes las reciban. Además, hubo planteos de varios organismos internacionales y de derechos humanos sobre su efecto letal.

“Más allá de que estén consideradas como no letales, pueden generar lesiones en médula o tendones. En general, la causa de muerte puede ser una lesión traumática en la cabeza de alguien que recibe la descarga, se cae al piso, se golpea la cabeza y muere producto de ese golpe”, señaló la perito.

En ese orden, la experta indicó que en ciertos casos el uso de la taser podría ser nocivo, por ejemplo si se trata de una persona que esté muy afectada por el uso de drogas o alcohol, como así también si quien recibe la descarga está rociada de combustible porque la descarga podría originar que se prenda fuego.

“Esas son excepcionalidades, por lo general a quien recibe la descarga no le pasa nada más allá de la conmoción; pero sí existieron casos en los que las taser resultaron mortales, son menores en cantidad, pero no quiere decir que no existan”, aseguró.

Debate internacional por su uso

El disenso entre quienes sostienen que son o no mortales supera las fronteras de nuestro país. En los Estados Unidos, este armamento está permitido para ser usado por las fuerzas de seguridad, pero hubo episodios que despertaron la preocupación de organizaciones de derechos humanos.

“Hace unos años Amnistía Internacional denunció que en algunas de las regiones de Estado Unidos donde se permite el uso, en vez de anotar que la causa de muerte fue por la pistola, marcaron que fue un paro cardiorrespiratorio, edema agudo de pulmón o lesión traumática en la cabeza. En ningún momento blanquearon que esas muertes fueron provocadas por una taser”, señaló la perito Florencia Adorante.

Ante la duda que surge sobre la aplicación de estas armas como las antiguas “picanas”, la especialista señaló que si bien “no tienen la misma función que una picana, diversos organismos de derechos humanos las consideran un elemento de tortura”.