Baby boomers: el grupo de riesgo que no le teme al coronavirus

La pandemia de coronavirus obligó a las autoridades nacionales a tomar medidas de prevención extremas, con el foco puesto en aquellos argentinos señalados como “grupos de riesgo”, que en gran parte están representados por los mayores de 60 años.

La generación Baby boomer, que representa el 19% de la población del país, está constituida por hombres y mujeres nacidos entre 1944 y 1964, que actualmente tienen entre 55 y 75 años.

Según un estudio realizado por la consultora Ipsos Argentina, este segmento poblacional se aleja de los prejuicios y mensajes estigmatizantes de la sociedad y escapan al término “grupo de riesgo”.

Los Boomer son “sobrevivientes”, personas que atravesaron distintos conflictos a partir de los cuales desarrollaron una gran capacidad para adaptarse. Asimismo, esta generación representa un aporte más que importante a la economía internacional, ya sea por la extensión de su vida laboral o por el impacto que generan mediante su consumo diario.

A sus 64 años, Fátima Balladares, docente de primaria jubilada, explicó a diario Hoy: “Desde que el coronavirus llegó al país, me informé más y empecé a consumir alimentos más saludables para levantar las defensas, pero ni le tengo miedo al virus, ni me considero una paciente de riesgo. No temo por mi salud y tampoco creo que me ataque más fuerte a mí que a mis hijos”.

Esta generación está compuesta por personas que vivieron la última dictadura cívico-militar, la vuelta a la democracia, y que además sufrieron la crisis del 2001.

Esta experiencia los llevó a adoptar un estilo de vida basado en la libertad, el deseo y la posibilidad de utilizar el dinero para el disfrute personal, siempre a través de distintas estrategias que les permitieran sortear las dificultades propias del contexto social, económico y político.

En este sentido, Juana Molinaro, de 74 años expresó a este diario que “no le tengo miedo al virus. Mi único temor es que si me enfermo no voy a poder ver a mi familia. Luego agregó: “Solo me angustia pensar que, si me ataca un cuadro severo de coronavirus, moriría en soledad”.

Adaptación tecnológica

A diferencia del prejuicio que los rodea, esta generación se relaciona mucho más con la tecnología y las redes sociales de lo que se piensa. Según el estudio, el 91% utiliza Whatsapp, a la vez que el 54% entra a Facebook todos los días.

“Tengo todas las redes sociales, me informo a través de la web y me ocupo de comprar por Internet. La tecnología es una gran aliada a la hora de enfrentar una cuarentena”, remarcó Fátima.