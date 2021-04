Por primera vez en pandemia, suspendieron las cirugías oncológicas en centros privados

En el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus en La Plata y la región, por primera vez en lo que va de la pandemia los centros de salud privados decidieron suspender las cirugías oncológicas, en principio, por dos semanas.



En el caso del cáncer de mama, uno de los que más afecta a las mujeres en la Argentina, bajó a la mitad la cantidad de consultas y la realización de los estudios preventivos, que son la clave para tratarlo a tiempo.



En diálogo con diario Hoy, el doctor Francisco Terrier, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología e integrante de la Clínica Breast y del Hospital Italiano de La Plata, señaló que “desde que empezó la pandemia hasta ahora trabajamos en condiciones diferentes pero seguimos operando, nunca se cancelaron las cirugías hasta ahora, ya que por primera vez esta semana se suspendieron por pedido de los hospitales”.



En ese orden, el especialista indicó que “correr una cirugía dos semanas no es un gran problema, pero si es más tiempo en patologías oncológicas ya empiezan a jugar muchas dudas, hay que hacer equilibrio entre cuidarse de Covid-19 y atender estos temas”.



Asimismo, remarcó que desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 bajaron mucho las consultas, y “eso implica haber dejado de diagnosticar casos de cáncer de mama chicos que se van a atender de manera tardía”. Así, señaló que el año pasado se operó el 50% de los casos comparados con 2019 porque no fueron diagnosticados.



“Ninguna decisión debería depender de cada hospital, para eso hay asociaciones y organizaciones, deben tomarse en conjunto. El Covid-19 necesita atención pero también lo demás porque hay cirugías que apuran, tenemos que ser muy criteriosos. También lleva un trabajo especial el comunicarlo a las personas porque cuando se le dice al paciente que hay que atrasarlo, ellos no creen que se pueda postergar”, marcó Terrier.



En este sentido, el doctor manifestó que las pacientes que no presentan síntomas ni tienen antecedentes de cáncer de mama en su familia y les toca el control anual en esta época, pueden demorarlo un poco hasta que bajen los casos, siempre y cuando se hayan realizado el estudio de control del año anterior.



“También hay que tener en cuenta que los consultorios externos y los centros de atención para hacerse los estudios como las mamografías, son lugares muy seguros en términos de bioseguridad, si se cumplen todos los protocolos se pueden realizar las consultas y evitar más atrasos”, recomendó.