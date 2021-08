Preocupa la importante contaminación del Río de la Plata

Organizaciones y vecinos preocupados por la situación ambiental local marcaron con especial atención la contaminación en el arroyo El Gato, que sigue su curso hacia el río Santiago y de ahí directamente al Río de la Plata, de donde sale el agua que se consume en la ciudad y las localidades vecinas.

“Estamos ante un colapso ambiental, hay una verdadera bomba sanitaria. Toda la región de La Plata, Berisso y Ensenada no tiene planta de tratamientos cloacales, están tirando todos los desechos al río sin tratar. La empresa ABSA cobra en la factura a los usuarios por el tratamiento de los afluentes cloacales, pero no se está haciendo, lo tiran directo al río. En las imágenes satelitales se muestra que a la altura del arroyo El Gato y las vías del ferrocarril se ve el caño por el que salen los desechos directo al río; hay una planta que tiene muchísimos años y no funciona”, dijo a diario Hoy, el abogado especialista en ambiente, Fernando Monticelli.

El experto, que frecuenta hace más de 30 años las aguas del río, señaló que con el paso del tiempo “llega el agua con alto contenido de residuos cloacales a la desembocadura, hace unos años atrás el río daba pelea porque se iba reciclando con las bajantes, pero ahora venció su capacidad de recuperación porque hay cada vez más gente habitando en las tres ciudades”. También resaltó que hay ciudades mucho más pequeñas en el interior que tienen planta de residuos, algo que falta en la zona.

“Esto es una cuestión de supervivencia, las generaciones que vienen van a tener grandes problemas porque no van a poder potabilizar el agua. Es preocupante el nivel de aceleración de la contaminación”, sostuvo.

En ese plano aseguró que hasta que se haga la planta de tratamiento, hay medidas de mitigación que se pueden hacer como colocar una barrera flotante de margen a margen donde la basura se podría recolectar y evita que eso llegue al río. También se pueden colocar contenedores en la zona donde más residuos se tiran.

“El arroyo El Gato está abarrotado de basura porque la propia gente que reside en los alrededores arroja de todo ahí. Es increíble porque hay heladeras, colchones, pañales, de todo lo que se pueda imaginar; y eso se conecta con el río y la salida está a solo mil metros de donde se extrae el agua potable”, concluyó.