Presidentes que fueron libro: un recorrido por las distintas publicaciones

El lanzamiento de Primer tiempo, el libro de Mauricio Macri que por estos días acapara la atención, no representa la primera vez que un expresidente de la Nación ensaya un proyecto escritural.

No hace falta remontarse mucho tiempo atrás para encontrar un antecedente: en abril de 2019, con la publicación de Sinceramente, Cristina Fernández de Kirchner hacía lo propio, con la particularidad de que su obra se convirtió en un auténtico acontecimiento editorial.



“Este libro –dijo la entonces senadora– no es autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos. Es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente, y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también”. Sinceramente, que desde entonces vendió más de 400.000 ejemplares, se consagró como uno de los 10 libros más vendidos de 2019 en el país.



Un poco más atrás en el tiempo, en 2007, Eduardo Duhalde presentó Memorias del incendio. Cuatro años después de su interinato en la presidencia, resumió: “La situación excepcional por la cual asumí la presidencia de la República fue la razón principal por la cual creí valioso registrar en un libro esa experiencia”. En su escrito, el dirigente del peronismo relató que asumió las riendas de un país en llamas a pesar de que “no se movían en mí aquellas pasiones y ambiciones de años anteriores.

Ahora me encontraba ante la más alta magistratura, pero no llevado allí por el pueblo, sino por mis pares y porque ningún otro tenía las condiciones o quería cargarse a las espaldas un país agónico”.



Otro momento épico del testimonio de Duhalde es la referencia a su célebre frase, una promesa frustrada de asunción: “Comencé la presidencia con el pie izquierdo. Cometí un error serio que puso en jaque desde el inicio mi credibilidad. Había afirmado en el mensaje a la Asamblea Legislativa: El que depositó dólares recibirá dólares”. En Mercado Libre, el libro se consigue hoy por $300.

Memorias, no historia



Por su parte, Fernando De la Rúa también contó su versión de los hechos en torno a la turbulenta renuncia de su vicepresidente Chacho Álvarez, tras la denuncia por coimas a senadores para la aprobación de la ley laboral. En 2006, a cinco años de abandonar la Rosada en helicóptero, el expresidente publicó Operación política. La causa del Senado, que en internet se consigue por un valor de $1.100.



También Raúl Alfonsín fue libro. El radical presentó en 2004 Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos, donde reflexiona sobre el legado de la Dictadura, el juicio a las Juntas Militares y las leyes de punto final y obediencia debida. Además, repasa los levantamientos militares encabezados por Aldo Rico y Seineldín, el Pacto de Olivos, el ataque al cuartel de La Tablada, la hiperinflación y su renuncia anticipada.

Actualmente, un ejemplar está en el orden de los $1.300.



Como no podía faltar, Carlos Menem también publicó su opinión sobre sus 10 años de mandato en Universos de mi tiempo: un testimonio personal. Entre otras cosas, explica en su contratapa lo que cuenta: “De qué forma restablecí relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, cómo logré una asociación especial con los Estados Unidos y por qué me esforcé para que Europa mirara de nuevo hacia América del Sur”. En Mercado Libre todavía se consiguen ejemplares desde $240.



Hay que tener en cuenta que, en todos los casos, se trata de memorias del poder. No podría decirse que son libros de historia.

Sí, en cambio, las ciencias sociales podrían tomarlos como fuente primaria para relevar información sobre esas presidencias, pero deben contrastarlo con otras fuentes. Mediante la comparación y el análisis se les podría otorgar rigor histórico. Por eso, mayormente este tipo de libros son más bien memorias, testimonios: un relato sesgado de hechos y circunstancias.