República Dominicana continúa con los brazos abiertos para recibir al turismo internacional. Pese a las recomendaciones gubernamentales, Dominicana no ha cerrado sus fronteras, ofreciendo protocolos y cuidados para los viajeros.



Brinda cobertura médica gratuita a quienes se alojen en hotel y, desde hace poco, test de PCR gratuito para volver fueron algunas de las estrategias implementadas por las autoridades para atraer turistas a los paradisíacos complejos all inclusive en Punta Cana.

All inclusive en cuarentena



Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, una propiedad de la cadena RCD Hotels, no pide obligatoriamente un test negativo de Covid-19 para su ingreso. Los menús están disponibles por medio de códigos QR y, por tratarse de un hotel de estas características, debieron revisar el servicio de buffet para promover el distanciamiento en desayuno y almuerzo (la cena siempre fue a la carta).



Los espacios están delimitados y el huésped, con tapaboca puesto, no puede acercarse a la barra; elige la comida y le indica al chef que está sirviendo qué es lo que desea. Además el personal de servicio está detrás de una mampara de plexiglás. La vajilla y los cubiertos, desinfectados, se colocan cuando la persona ya está en la mesa y hasta le dan un sobrecito para que pueda poner dentro su mascarilla al comer.

Actividades al aire libre



Por ser menor el contagio al aire libre, no se exige el uso de tapaboca, pero sí mantener el distanciamiento. El agua de la piscina recibe un tratamiento muy especial que previene el contagio de todo tipo de enfermedades. Por razones sanitarias, el Hard Rock cambió el menú de entretenimiento eliminando los DJs y otras cuestiones que puedan generar fiestas y aglomeraciones.

Por último, República Dominicana ofrece test PCR gratuito para aquellos viajeros cuyo país de procedencia lo exija al regresar, como la Argentina. También una cobertura médica que, de resultar positivos, brinda gratis la estancia por 14 días, asistencia y hospitalización hasta el límite que de el seguro. La empresa ofrece dos pruebas por habitación y por estancia. Es la de antígeno con hisopo, le dicen la prueba rápida porque dan el resultado en el mismo día para los habitantes de países que lo requieran. Hay otro PCR que se hace en el hotel, no incluido, con un costo de U$S 150 y hay que hacerlo con anticipación, porque el resultado puede demorar algunos días.

Protocolos



Cuando llegan los turistas por avión y luego en transporte hacia el hotel, a las ruedas del vehículo se le tira un líquido desinfectante. A los huéspedes se les pide el uso de tapaboca y apenas ingresar al lobby se les da gel antibacterial. Se toma la temperatura por medio de cámaras térmicas y les entregan el kit Safe & Sound (que contiene dos mascarillas, toallitas antibacteriales); se les pide que se limpien las suelas en una alfombra especial y luego pasan al check in. Sus maletas son llevadas a un cuarto donde son sanitizadas y luego se dejan en las habitaciones.



Por pedido de los huéspedes se incorporaron pistolas para la toma de temperatura. Los escritorios de atención al público tienen plexiglás que evita el contacto directo. En las áreas comunes, sobre todo las cerradas como el lobby con aire acondicionado, el personal de seguridad está pendiente de que se respeten los protocolos.