Puntos de vista, reflexiones y homenajes por el Día del Árbol

Como dice el refrán: “Un hombre en su vida debe tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol”. Símbolo de echar raíces, también fortalece el medioambiente y aporta algo a la naturaleza, tantas veces castigada por la raza humana.

Hoy en todo el mundo se celebrará el Día Internacional del Árbol y en la ciudad habrá distintos acontecimientos. Una sede será el Parque Ecológico, además de las campañas de concientización natural que ocurrirán en el Bosque platense, donde varios ejemplarse fueron afectados con pinturas alusivas a los equipos de fútbol platenses, durante la última semana.

En contacto con este diario, Alba Alé, jefa de los guardaparques de Parque Pereyra, tomó distancia de aquellos que ponderan esta jornada como algo exclusivísimo para estas especies.

“El árbol sin su bosque, sin su selva, no tiene pertenencia, no tiene sentido. Y sobre todo en este contexto mundial que estamos viviendo de catástrofes ambientales, que son precisamente el reflejo de esta situación grave por las faltas de políticas, por la falta de búsqueda de asesoramiento por parte de los gobiernos de parte de especialistas en cuanto al manejo económico. Entonces si mirás una foto satelital lo que ves es un debastamiento de todo lo que es alrededor de las ciudades, todo como una cosa pelada, vacía, que tendría que haber sido verde: si comparas con otras fotos de otras épocas era todo verde”, reflexionó Alba.

En contrapartida, José Echard, responsable del área de Espacios Verdes de la Comuna, sostuvo que esta tarde habrá distintas actividades en el Parque Ecológico y mostró una mirada distinta sobre lo que piensan los guardaparques de este día.

“Se van a realizar dos actividades: una en el Parque Ecológico, que es más que nada un recorrido educativo, una caminata para ver las distintas especies que hay en el parque. Ahí tenemos el vivero municipal donde buscamos para el 2025 hacer el 100% de la producción del arbolado público, que sea municipal. Se van a realizar clases de cómo hacerlo y se plantarán árboles con la gente que se va a ir acercando al lugar. Y por otro lado en Meridiano V, que lo hacen todos los años, es acompañar la actividad del colectivo Meridiano con una plantación sobre la circunvalación”, adelantó.

Alba, por su parte, consideró que la mirada sobre este día debe ser un poco más amplia de la que fija el Municipio y consideró indispensable la necesidad de reflexionar.

En este sentido, explicó: “Es mucho más importante poner el ojo tal vez, además de en nuestro parque, en un pequeño talar, en un bosque selvático autóctono que no hay, que está protegido por la ley de bosques y lo siguen devastando y no pasa nada. Entonces, para nosotros el contraste es grandísimo entre un pensamiento que se quiere imponer como para distraer la atención de lo que verdaderamente está sucediendo. Para los guardaparques no es el árbol, es el bosque”.