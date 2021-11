¿Qué pasa con los servicios públicos en esta fecha electoral?

En el marco del proceso electoral que se desarrollará hoy, los servicios públicos funcionarán en La Plata con algunas particularidades. En primer lugar, el servicio de transporte público de pasajeros será gratuito en todas las líneas comunales y provinciales que circulan en la ciudad, pero con la frecuencia de los días sábados, y sigue siendo obligatorio usar el tapabocas en el interior de las unidades.

Al igual que todos los domingos, no habrá recolección de residuos, por lo que se solicita no sacar la basura hasta el lunes para evitar roturas de bolsas en las calles. Asimismo, el sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado.

En otro orden, habrá guardias de enfermería durante las 24 horas en los distintos Centros de Atención Primaria (CAPS); mientras que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajará con total normalidad.

A su vez, el Cementerio Municipal permanecerá abierto al público de 8 a 16 horas y la administración de 8 a 12 horas. En tanto, desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad precisaron que las casas de abrigo y paradores seguirán funcionando con normalidad.

Por su parte, el Mercado Central de venta minorista estará cerrado; mientras que el Mercado Regional de venta mayorista comenzará sus operaciones de descargas en horas de la tarde para comercializar el día lunes.

Finalmente, la República de los Niños estará abierta de 7 a 21, al igual que el Parque Ecológico, que funcionará en el horario de 7 a 19.