Quiso sacar un árbol de raíz y rompió la cañería en Barrio Jardín

Un grupo de vecinos de Barrio Jardín no salió de su asombro por el estado en el que quedó calle 86, entre 116 y 117, luego de que un hombre intentara sacar un viejo árbol de raíz y terminara provocando la rotura de un caño.

Como consecuencia de lo ocurrido, se generó una enorme pérdida de agua que afectó el suministro en el barrio, pero al mismo tiempo provocó suciedad y acumulación de agua en toda la cuadra.

Desde la comuna platense suelen hacer trabajos de poda y mantenimiento del espacio público, especialmente durante el otoño. En esa época del año se apunta a podar los árboles y limpiar las hojas que no volverán a crecer hasta la primavera. Sin embargo, en algunos casos los vecinos no quedan conformes y terminan tomando cartas en el asunto. Esto fue lo que ocurrió en Barrio Jardín, donde las quejas no tardaron en llegar durante todo el fin de semana.

“Es un inescrupuloso. No se dio cuenta de lo que hacía y nos dejó sin agua a todo el barrio”, se quejaron en la zona afectada por la improvisada poda y quita del viejo ejemplar.

Al igual que ocurre en Barrio Jardín, hoy a las 16.30 un grupo de personas que viven en 530 y 29 también se juntarán para reclamar por el mismo problema en otra zona de La Plata.