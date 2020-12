Recomendaciones para pasar unas fiestas seguras

Cada vez falta menos y este año, en el que pasó de todo, por fin se termina. En cada fiesta, lamentablemente, vuelven a ser noticias determinadas situaciones que en muchos casos podemos evitar. Es por ello que debemos extremar las precauciones y no subestimar los riesgos.



Sobre la pirotecnia, para nada recomendable por los daños que puede ocasionar en la salud de muchas personas y en los animales, son reiteradas las campañas para evitar su uso en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



“Los estruendos no solo dañan la audición de las personas, sino que las mascotas y los niños con autismo resultan ser los más perjudicados. Sin embargo, se siguen usando y nunca vienen mal las recomendaciones”, le dijo a diario Hoy Leonardo Compagnucci, quien se desempeñó muchos años como bombero voluntario.



“Jamás almacene material pirotécnico en los bolsillos de pantalones o camisas y no retenga pirotecnia encendida en la mano, arrójela de inmediato”, indicó.



“Si manipula material pirotécnico, hágalo al aire libre, y nunca en el interior de viviendas, por el riesgo de incendio que ello conlleva. Asegúrese de que la pirotecnia utilizada esté autorizada”, recalcó.

Fuego



“Además, es recomendable humedecer quinchos de viviendas, dado que la caída de material incandescente puede originar incendios, y es recomendable mantener el pasto corto en terrenos que lindan con viviendas para evitar cualquier contratiempo”, manifestó.



Otro de los puntos importantes es prestar atención a los más chicos. En muchas ocasiones la familia puede trasladarse a la casa de un pariente cuyo hogar no visitó en el año y desconoce, por ejemplo, la presencia de una pileta que puede estar al alcance de un niño. Por eso es necesario indagar sobre esas particularidades y estar informados.



Asimismo, tener especial cuidado en algunos alimentos que aparecen durante estas fechas y los chicos no están acostumbrados a comer, como pueden ser los confites, los maníes y las almendras.



Otro de los episodios que se repiten es el relacionado a los accidentes oculares producidos por el impacto de tapones de corcho. Pese a que hay que tener mucha mala suerte, la posibilidad siempre está. Es necesario, para que esto no ocurra, evitar agitar la botella, no apuntar a la cara de ninguna persona y tapar el corcho con una servilleta o repasador, para así tratar de evitar al máximo dañar a alguno de los presentes.