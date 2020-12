Qué esperar de la nueva cepa de coronavirus

Con la llegada de la novedad de una nueva cepa del coronavirus que podría tener una efectividad de contagio más alta, muchos países del mundo tomaron decisiones para evitar que se propague en su población.



Diario Hoy dialogó con el doctor en Biotecnología y Biología Molecular del Conicet Juan Ugalde, quien señaló que aún no está demostrado que sea más infecciosa y señaló que las vacunas que se están desarrollando pueden combatirla.

—¿Podría llegar a ser más mortal esta nueva cepa?



—Si se mira con seriedad la información científica, se ve que todavía no está claro que esta cepa se transmita más fácilmente, y mucho menos que sea más mortal. Los virus tienen material genético que muta, en Inglaterra encontraron esta variante que tiene una determinada frecuencia, pero es falso pensar que implica mayor transmisibilidad. Hay que ser cautos antes de asumir hoy que esta variante es más infectiva.

—En Sudáfrica apareció otra cepa, ¿puede haber muchas más?



—Siempre va a haber, porque en cualquier microorganismo aparecen cambios, es inherente a su biología. Ocurre porque los virus tienen tasas de cambios más elevadas y tienen esta capacidad de cambio, no hay que tenerle miedo a esto.

—¿Las vacunas que están desarrollando contra la Covid-19 pueden ser igual de protectivas ante estas mutaciones?



—Totalmente, no hay motivos para creer que no las van a cubrir. Todas las vacunas utilizan proteínas o el virus completo, y las mutaciones ocurren en un pedacito muy chiquito del virus, no hay motivo para creer que no van a ser protectivas. Y si hay que renovarlas, como con la gripe, la tecnología en la que se basan las vacunas permitiría incorporar estas variantes.

—¿Puede haber nuevos síntomas en quienes se contagien el virus con esta mutación?



—Podría como no podría, afirmarlo sería hacer futurología. Los cuadros graves en los que deriva el coronavirus es porque afecta al tejido pulmonar, eso ya está dentro de las características. No hay motivos que por un caso de mutación puntual haga cambios; en principio no, pero todavía no se puede estar seguro.