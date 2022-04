Revuelos por un falso incendio

En las últimas horas se produjo un particular incidente en la zona de 32 entre 155 y 157. Según explicaron los vecinos del lugar, se generó un importante revuelo por un incendio que no fue tal. En sí, remarcaron que una persona llamó a modo de chiste al 911 para denunciar que se quemaba una casa. Los bomberos y policías con sirenas acudieron al lugar y al no hallar nada comenzaron a verificar la denuncia. En ese momento, un nuevo llamado los alertó de que el incendio era en la zona 155 y 36. Allí nuevamente se trató de una falsa alarma, por lo que los frentistas, que se asomaron a la calle al escuchar la sirena, no pudieron salir de su asombro de lo insólito de la situación.