“RoverTito”, el vehículo argentino que viajará a la Luna en 2024

Santiago Rodríguez, un egresado de Ingeniería Electrónica de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, forma parte del equipo que ganó el desafío internacional Moon Rover. Tiene como objetivo motivar a menores de 25 años a insertarse en la industria aeroespacial; el premio es que el vehículo en el que trabajaron viaje a la Luna en 2024.

El muchacho es parte de SpaceBee, un grupo de trabajo conformado por 21 jóvenes profesionales y estudiantes de Argentina y Cuba. Crearon a RoverTito, un rover hexápodo y autónomo que tiene como misiones principales utilizar métodos geofísicos para la detección de reservorios de agua, así como para determinar la ubicación geográfica y dimensiones de tubos de lava en el polo sur de la Luna.

“Terminé la carrera de Ingeniería Electrónica en la UNRN en diciembre del año pasado y desde entonces me dediqué enteramente al trabajo. No tengo puntualmente una pasión por lo espacial, lo que me motiva a trabajar en este proyecto son los resultados que podamos obtener a largo plazo. La idea de que podamos diseñar y construir un rover que va a ir a la Luna y va a estar enteramente hecho por

nosotros me parece una locura, además del desafío que representa a nivel personal”, le dijo a diario Hoy Santiago, que se desempeña en el área de radares en Invap.

—¿Cómo surge el proyecto y cómo llegan a la competencia internacional?

—Yo me enteré de este proyecto por Sol Maldonado, una de los líderes de SpaceBee. Ambos entramos a trabajar a Invap en el mismo grupo y ni bien nos conocimos me contó de Open Space, los desafíos que propone y me invitó a formar parte del equipo que recién empezaba a conformarse.

—¿Cómo fue el proceso de trabajo?

—No recuerdo cuántos empezamos siendo, pero con el tiempo el grupo se fue agrandando cada vez más. Algunos se iban, pero siempre había gente que se quería sumar y hacer su aporte. Al día de hoy el equipo está conformado por más de 20 personas. Cuando recién empezamos intentamos repartíamos las tareas de forma que todos tengamos algo para hacer relacionado al área en que cada uno se formó o estaba estudiando. Con el tiempo empezamos a tener cada vez más miembros y cada uno empezó a tener un rol más definido, trabajando en una parte puntual del rover.

—¿En qué etapa se encuentra?

—Terminado el concurso, seguimos contando con la ayuda de Open Space y sus partners. Algunos de ellos son Invap, Skyloom y Satellogic, que siempre están dispuestos a tener una reunión con nosotros para orientarnos en las problemáticas que van surgiendo, mientras seguimos con este desarrollo.

Un sueño muy espacial

El concurso lanzó su segunda edición en octubre del año pasado. Propuso a menores de 25 años de todo el mundo realizar diferentes proyectos, entre ellos el diseño de un Moon rover que no pese más de 2 kilos. El equipo de jóvenes argentinos llamó a su creación RoverTito. En marzo de este año quedaron en la semifinal y el 6 de agosto salieron ganadores entre los tres proyectos finales, por lo que se llevará a cabo la creación del robot. El sueño de llegar a la Luna está cada vez más cerca.