Se agudiza el conflicto por emisión de títulos en el Instituto Biomédico

Más de cincuenta personas, estudiantes de Enfermería y Radiología afectados por la emisión de títulos en el Instituto Superior Biomédico de La Plata incrementaron los reclamos y hasta llegaron a cortar la esquina de 3 y 45 ya que no terminan de tener una respuesta por parte de las autoridades, ni tampoco acceden a las prácticas de Enfermería para los estudiantes que pagan por cursar la carrera y estarían en condiciones de recibirse y empezar a trabajar a fin de año.

“Desde el 2017 venimos viendo irregularidades en la emisión de títulos de Enfermería y de todos los cursos que se están dictando. Por eso decidimos dirigirnos a Dipregep. Allí nos confirmaron que hay una investigación con este Instituto, cuyo director es Gustavo Vidal”, comentó uno de los damnificados.

La investigación se inició a partir de una denuncia que apunta a la posible falsificación de formas de la Dipregep para emitir títulos sin validez.

“Estuvieron reunidos nuestros voceros, Soledad Ahedo, una estudiante recibida de Enfermería, junto a Gustavo Vidal. Él respondió que tenemos que mandar una nota con los datos de todos los egresados pidiendo la entrega de los títulos. Desde Dipregep solo nos dijeron que hay una investigación por estafa en la emisión de títulos. En el medio hay más de 500 estudiantes que desde el 2017 no han podido acceder a sus correspondientes títulos. De hecho, hay todavía personas que siguen estudiantes, se deberían recibir de enfermeros a fin de año y por culpa del Instituto Biomédico no están haciendo las prácticas hospitalarias porque no los están reconociendo”, explicaron estudiantes del sector.

Lejos de aplacarse, el conflicto fue creciendo en las últimas horas, y el martes se anuncia una movilización por parte de enfermeros, estudiantes de Enfermería y Radiología a la sede de la Dipregep para definir el futuro de las carreras, los títulos y las prácticas en los hospitales.