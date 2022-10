“Se está trabajando para que los alumnos puedan llegar a tener mayor práctica en los hospitales”

En medio de fuertes críticas por parte de varios sectores, como por ejemplo de legisladores de la oposición de la Provincia que denunciaron una situación preocupante por escasez de personal, de recursos y de camas en el Hospital de Niños de la Plata. Diario Hoy habló con Eduardo Pucci, director ejecutivo del tradicional centro médico ubicado en 14 y 66, quien brindó detalles del día a día de la histórica institución escuela.

“La guardia tuvo mayor cantidad de atención o de mayor demanda después de la pandemia y nosotros aumentamos de 200 a 300, 350 pacientes día por guardia. En lo que va del año por consultorio se hicieron 90.000 consultas”, afirmó el profesional.

Pucci es médico neonatólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y con una carrera profesional de más de 40 años en el Hospital Sor María Ludovica. Además, es docente de la casa de altos estudios de la que egresó.

En las últimas semanas, como consecuencia de una prolongación de lo que son las infecciones agudas bajas, un problema respiratorio que se da todos los años y que habitualmente finaliza a mediados de septiembre, la guardia pediátrica del centro de salud, como al igual que otros hospitales, se vio con una gran demanda de cientos de chicos y chicas por día.

“Veníamos atendiendo 350 y ahora bajamos a 200, 210 por día. Se prolongó porque los niños no han estado en dos años y medio en contactos con otros virus que no sea la Covid-19. Entonces aparece toda esta cuestión y se retrasó un poco más, se prolongó un mes y medio todas estas dificultades respiratorias y produjo preocupación”, explicó Pucci.

A su vez, el profesional precisó que desde el 2020, año en el que comenzó su gestión, hasta la fecha, ingresaron 209 profesionales de médicos de los cuales 89 son pediatras. “Eso no alcanza, lo cual está hablando del déficit previo que nosotros teníamos en el hospital. Hemos nombrado 50 personas para el servicio de limpieza, hemos nombrado 189 enfermeras para todo el hospital, se han incrementado la cantidad de camas y hemos mejorado el equipo de camas”, destacó.

En esa línea, señaló que se abrieron tres salas de doce camas cada una, de las cuales una corresponde a la terapia intensiva. El resto de las 24 camas son de terapia intermedia. Según detallo, de 190 de camas se pasó a 270, 280.

Residencias

Los cupos para cargos de las residencias no se vienen ocupando de manera completa. En el Hospital de Niños se adjudicó menos del 20% de los cupos: cuatro sobre 25.

Sobre esta situación, expresó: “El mayor problema fue que tuvimos poca cantidad de ingreso de residentes. De 25 en pediatría que tendrían que haber ingresado, ingresaron cuatro. Eso sumado a que había mucha cantidad de gente en la guardia produjo mucho miedo y ese miedo se vio reflejado en que no íbamos a tener médicos, no íbamos a tener esto, no íbamos a tener lo otro. Hay una disminución de ingresos de médicos en la residencia y hay menor cantidad de adhesión de médicos en ciertas especialidades que nosotros lo venimos viendo”.

Y amplió: “Las especialidades críticas son medicina en general, pediatría, neonatología, todo lo que tenga que ver con las terapias, terapia pediátrica, de adultos. Eso se ve una disminución no solamente en nuestro hospital sino en todo el país. Para eso se está trabajando, se modificaron algunas cosas como los reglamentos para residentes, menos horas de trabajo, mayor remuneración, con lo cual nos va a permitir como un atractivo a que ingresen más residentes”.

Para finalizar, el experto señaló que en la UNLP se producen 400 egresos de médico por año y solamente el 54 ha querido ingresar a una residencia. “Se está trabajando con la Facultad de Medicina y con otras facultades como para que los alumnos puedan llegar a tener mayor práctica en los hospitales, sobre todo en el Hospital de Niños, en el cual pueden llegar a ver lo que es la pediatría”, sentenció.