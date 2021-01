Surfear en el Río de la Plata

Nacido como un deporte para mar, el surf ha ido ganando las aguas de la región, más precisamente la superficie del Río de la Plata en la costa de Punta Lara. Y no es el único, porque también hay quienes se animan al windsurf, kitesurf, canotaje, remo, vela y stand up paddle, entre otros; incluso a deportes impulsados a motor como jet ski ywakesurf.

“Casi todos los deportes acuáticos que se practican en mar pueden practicarse en agua dulce, pero el surf es el más raro”, contó a diario Hoy Agustín Mauad, surfista de la región y referente del Club de Surf La Ola Madre.

“Nosotros somos pioneros en surfear en agua dulce, ya que es un deporte esencialmente de mar porque se practica a partir de domar las olas y el río no produce una ola constante, regular, de tamaño como el mar. El río suele generar olas más planas o si tiene oleaje está picado; no hay una ola bien armada como la que tiene el océano. Pero a partir de algunas condiciones climáticas, en algunos lugares del río fuimos encontrando olas”, explicó.

Mauad relató que se metió en el mundo del surf en San Bernardo, localidad a la que iba a visitar a sus abuelos al finalizar las clases. “Al principio los chicos más grandes nos prestaban sus tablas mientras trabajaban, porque allá eran locales y con el tiempo seguí con el bodyboard y pude comprar mi primera tabla. Pero me pasaba que volvía a mi ciudad, Ensenada, que no tiene mar y se pinchaba todo: tenía que esperar al próximo verano. Entonces empecé a hacerlo acá, en el río”, reveló.

La práctica de deportes acuáticos en la región fue en aumento en los últimos años. Para Mauad, el “notable” incremento puede advertirse con sólo mirar hacia el río: “Lo vemos a diario con la gente que se acerca al club y se ve también en el río, en la cantidad de barriletes de kitesurf que pintan el cielo de todos los colores. También creció mucho el canotaje y el kayak, y noté un vuelco importante hacia los deportes de tabla, no sólo en la región, sino en todo el mundo. Los lugares a los que iba a surfear de chico hoy están llenos de surfistas, principiantes y otros que lo hacen hace tiempo”.

Practicar surf no es una cuestión de edad, destacó el referente de La Ola Madre. “Mientras puedas pararte en el piso, podés pararte en una tabla”, aseguró, aunque como en cualquier actividad si se empieza de pequeño será más fácil adquirir las técnicas. Si bien es importante saber nadar, no es una condición que limite la práctica del surf porque la tabla flota y quien la usa la lleva atada. “Es importante tenerle respecto al mar siempre, hacer las primeras metidas acompañado y en lo posible tomar una escuela”, aconsejó Mauad.

El surf: olímpico desde 2021

Las olimpiadas de Tokio 2020 iban a marcar el debut del surf como deporte olímpico. Sin embargo, debido a la pandemia el evento se pospuso y se desarrollará recién a partir del 23 de julio de 2021.

“Particularmente, estaba esperando mucho los Juegos Olímpicos de Tokio. Tenía ansias de ver una competencia tan formal como lo es un juego olímpico en el deporte que practico. Pero tendremos que esperar un tiempo más. Tengo mucha expectativa por el equipo argentino. El surf no es tan popular como el fútbol o el básquet, pero cada vez gana más adeptos”, contó Mauad a diario Hoy.

Dentro de los deportes náuticos, el surf no es de los más costosos. Una tabla de escuela o fambor, como para dar los primeros pasos, está alrededor de 30.000 pesos, aunque hay tablas más baratas. Sin embargo, para iniciarse en el deporte no son adecuadas porque son más chicas y no flotan tanto. En cuanto al traje de neopreno, si bien en verano no hace falta, la gama es amplia pero pueden encontrarse a partir de 15.000 pesos.