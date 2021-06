Taxistas de la ciudad hacen paro para reclamar la declaración de emergencia del sector

Los conductores de taxis de la ciudad de La Plata llegaron a un límite y dijeron “basta”; por eso, la mañana de hoy comenzó con un paro y movilización de los conductores en reclamo por la declaración de emergencia para el sector.

“La movilización la encabezamos los trabajadores, el sector patronal va a acompañar con los vehículos. El reclamo es para alcanzar la declaración de emergencia que venimos impulsando y por la que no tuvimos respuesta; el reclamo es lógico porque todos la estamos pasando muy mal”, dijo a diario Hoy y Red 92 Gabriel Salomone, secretario general de la Asociación de Conductores de Taxis.

Por esa razón, apostaron por una fuerte medida en la que no levantarán pasajeros a partir de las 8 de la mañana y, luego de concentrar en 38 y 117, se movilizarán por diagonal 74 en una caravana hasta las puertas del Municipio, frente a Plaza Moreno.

“Vamos a reclamar al intendente Garro que tome cartas en el asunto y nos dé una respuesta. La movilización va a durar dos o tres horas porque no podemos dejar a los compañeros sin trabajar en este contexto. Por eso pedimos que haya una asistencia económica a los trabajadores por este momento tan difícil”, recalcó Salomone.

En ese orden, desde el sector también señalaron que no hubo asistencia desde el Municipio en cuanto a lo sanitario, dado que no recibieron ayuda para la compra de insumos como alcohol en gel, barbijos o la desinfección de los coches. “La necesidad hace que algunos no se sumen y lo comprendemos pero la gran mayoría apoya porque se nos dejó desprotegidos”, marcó el gremialista.

Según consignaron, son unos 3.000 los trabajadores afectados por la situación actual que golpea de lleno al sector en la ciudad, por lo que esperan que haya un amplio apoyo al reclamo por parte de los conductores, como así también de los dueños de los taxis.

“El reclamo es ante Julio Garro, que hasta el momento no nos recibió ni se comunicó por ningún medio y lo cierto es que el sector no da para más. Hemos visto otros sectores que se proclamaron y les dieron cierta solvencia económica, nosotros necesitamos un subsidio como recibieron otras entidades”, manifestó a este multimedio Marcos, uno de los trabajadores que adherirá a la medida de fuerza.

En ese orden, el conductor recordó que no recibieron barbijos, ni alcohol en gel, y que incluso los propietarios han invertido más de $3.000 para poner el nylon divisor en los coches.

“Nosotros queremos que se declare al sector en emergencia; entonces queremos saber qué resuelven las autoridades. Algunos concejales se prestaron a escuchar los reclamos, pero no hay nada concreto. Queremos que alguien dé la cara, esperamos que nos den respuestas”, sentenció el taxista.