Todos por Darío: la campaña solidaria que busca ayudar a un niño de 9 años

La familia de Darío Domínguez llama a la solidaridad y pide ayuda para conseguir los insúmos médicos que el nene de 9 años, que permanece internado en el Hospital de Niños, necesita tras permanecer por un largo periodo de tiempo en cama luego de ser embestido por un auto.

Darío sufrió un grave traumatismo de cráneo y no tiene casi actividad cerebral como tampoco puede moverse, para complicar las cosas, su padre no tiene un empleo fijo por lo que no puede cubrir los costos para que Darío pueda permanecer internado con cómoda.

Quienes desean coloborar pueden hacerlo comunicándose al 542215621615.