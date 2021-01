Terremoto en San Juan: "Se cayó el televisor y se rompió casi todo. Mi casa está destruida"

Un fuerte sismo sacudió este lunes por la noche a la provincia de San Juan y se sintió con fuerza en provincias aledañas. El epicentro ocurrió a 48 kilómetros al sudoeste de la capital, a 48 kilómetros al oeste de Media Agua y a 112 kilómetros de Mendoza.

En redes sociales #Terremoto, #Sismo y #Temblos se convirtieron en tendencia a primera hora de la madrugada de este lunes. Cientos de usuarios de distintos puntos del país publicaron videos e imágenes del momento en el que sintieron los temblores.

Escenas de lámparas moviéndose de un lado hacia otro y olas producidas en piletas producto del movimiento de la tierra fueron replicadas en Twitter.

Una joven relató de forma dramática lo que vivió en el momento del fuerte temblor: "Acaba de suceder un terremoto en san juan. Se cayó el televisor, y se rompió casi todo. Mi casa está destruída. No se como estoy escribiendo, me tiembla todo y mis hermanos no contestan las llamadas. La gente grita sin parar. Me estoy muriendo de desesperación".

Y su escrito continuó: "No paro de llorar. Ver a mi vieja gritando de panico y desesperación me partió el alma. Dos vecinos se desmayaron mientras bajaban las escaleras. Y la calle era puro gritos. Era todo tan irreal, me tiembla todo".