Tiktaalik, el pez de 375 millones de años que ya incluía cambios para vivir en tierra

Un equipo de investigación completó una nueva reconstrucción del esqueleto de Tiktaalik, el pez fósil de 375 millones de años de antigüedad que es uno de los parientes más cercanos de los vertebrados con extremidades.

La nueva reconstrucción muestra que las costillas del pez probablemente estaban unidas a su pelvis, una innovación que se cree que es crucial para sostener el cuerpo y para la eventual evolución de la marcha.

Los resultados de la investigación se publicaron en Proceedings of the National Academy of Sciences, que utilizó tomografía microcomputada (micro-CT) para escanear el fósil y revelar las vértebras y costillas del pez que previamente estaban ocultas debajo de la roca.

“Tiktaalik fue descubierto en 2004, pero se desconocían partes clave de su esqueleto”, aportó en un comunicado Tom Stewart, uno de los investigadores. La nueva reconstrucción del esqueleto también arroja luz sobre las especializaciones para la movilidad de la cabeza en Tiktaalik y nuevos detalles de la anatomía de la aleta pélvica del pez.