Tips para el cuidado de la piel

Es una de nuestras principales preocupaciones. De hecho, más del 80% de las mujeres las sufren. Si las manchas te molestan, ¡no te pierdas estos consejos! Las manchas son una problemática que afecta a muchas mujeres y cuya aparición puede deberse a diferentes factores, tales como las hormonas, la predisposición genética, el envejecimiento o la exposición solar.



Cómo se producen las manchas



La aparición de una mancha en la piel indica que las células que producen los pigmentos (melanina) en esa zona funcionan a mayor velocidad, produciendo más cantidad que el resto. Estas células, una vez que se alteran, no las podemos eliminar pero si podemos ayudar a mantener su ritmo normal de producción de melanina.



Estas manchas de hiperpigmentaciones son muy frecuentes. Las que más comúnmente encontramos se llaman lentigos y melasma.



Los lentigos son manchas de color marrón claro que aparecen fundamentalmente en el rostro, también pueden surgir en la zona de los hombros o de las manos, y que se desarrollan por el paso del tiempo, el envejecimiento cutáneo y la exposición solar.



Por otro lado, el melasma implica, igualmente, tener manchas de color marrón o marrón claro que aparecen generalmente en la zona superior de la frente, la zona de las mejillas o la zona del labio superior. Se da más en mujeres jóvenes o de mediana edad y esta situación está relacionada con efectos hormonales, como puede ser el embarazo o tomar anticonceptivos.

Consejos para prevenir las manchas

A continuación te damos unos consejos para evitar que nuevas manchas aparezcan en tu rostro:

1) Evitá exponerte al sol y usá siempre protector solar para frenar la aparición de nuevas manchas. Tendremos que usar cremas con filtro solar; también hay cremas hidratantes, cremas antiarrugas, que además tienen filtro solar. Nuestra recomendación es que la apliques todos los días, incluso si está nublado.



2) Utilizá un tratamiento cosmético despigmentante. Cuando la mancha ya se ha instalado y está en la superficie de la piel, tendremos que utilizar cremas que contengan, exfoliantes para dejar la piel lo más lisa y homogénea posible, así como tratamientos antioxidantes. Ciertos activos como ácido kójico, el preresorción, ácido glicólico, etc; pueden ayudarte a reducir manchas.



3) Si tenés granitos, no los toques, ya que te pueden dejar marcas difíciles de eliminar, que, además al exponerse al Sol, se oscurecen, convirtiéndose en manchas difíciles de eliminar.



4) Cuando las manchas ya llevan mucho tiempo existen tratamientos estéticos como peeling médico o láser, que pueden ayudar a reducir la pigmentación y eliminar manchas. Tené en cuenta que los tratamientos no eliminan las células que producen los pigmentos así que la protección solar y los tratamientos despigmentantes deben seguir formando parte de tu rutina de belleza facial.



5) Tené paciencia. Los tratamientos para las manchas no suelen ser inmediatos. Se necesitan al menos tres meses para ver resultados. En cualquier caso, si las manchas persisten, te recomendamos que visites a tu dermatólogo o médico estético para que evalúe el caso.