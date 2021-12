Tips para lograr el mejor make up en estas fiestas

Cuando llegan fechas tan ajetreadas como las de diciembre, con las cenas de Nochebuena, de fin de año, de trabajo y demás eventos destacados, todas nos ponemos a pensar en los looks, los peinados y también en el maquillaje. No se puede llevar el make up de siempre pero tampoco uno extracargado. ¿Cómo acertar entonces? Muy sencillo, con los trucos y consejos que figuran en esta nota sobre las tendencias más top en cuanto a maquillaje 2021. ¿Buscás un look acorde a la última moda? ¡Prestá atención!

Consejos e ideas para esta Navidad

Es sabido que a la piel morena le van genial las sombras doradas, mientras que a la piel clara y ojos azules le quedan mejor los tonos rosas. Las chicas que tienen ojeras marcadas deben cuidar los tonos, verdes por ejemplo. Es la primera lección que aprenderemos para lograr un make up perfecto. Ahora bien, el maquillaje que veremos ahora no es para salir a cenar con amigas o para ir a la oficina de lunes a viernes, sino para vernos espectaculares en todos los eventos que hay en Navidad, que no son pocos.

Te doy una serie de consejos generales, unas cuantas ideas y un montón de opciones de colores. Decidirás según cuál sea tu estilo, la ocasión en concreto y el look que te vas a poner. Verás que, aunque ahora mismo te parezca imposible, en cuanto termines esta lectura lo percibirás más claro.

Iluminadores: utilizarlos siempre

Son iguales de importantes que la base de maquillaje acorde a la piel de cada una (tiene que ser lo más parecida posible a la tonalidad de nuestra piel). Lo más importante es usar siempre correctamente el ilu

minador para dar puntos de luz; se aplica en forma de T para que las imperfecciones pasen todavía más desapercibidas. ¿Sabías que se puede aplicar el iluminador antes o después de la base de maquillaje? En crema o en polvo, el que quieras, pero que no falte, pues así podrás jugar con los volúmenes, dar luminosidad y lograr un rostro como el de las famosas de televisión.

Eyeliner para resaltar la sombra de los ojos

Primero te ponés el delineador de ojos y luego podés pasar las sombras. Así el color del párpado queda más acentuado y la mirada más intensa y potente. Es justo lo que queremos y necesitamos para las fiestas: un truquito que no todas conocen, combinando eyeliner con el maquillaje de labios, si uno es granate el otro también debe serlo para generar el efecto.

Apostar por el glitter y los brillos

Lo que no falla nunca y tampoco te puede faltar es un poco de brillo en tus labios. El gloss siempre será uno de los favoritos, también en el eyeliner, en la sombra de los ojos o en tu maquillaje de fantasía de Navidad. El glitter, los brillos o la purpurina son los que harán que tu make up pase de la categoría normal a superespecial. Para unirte a la que parece va a ser la moda de este año, no lo pienses más y optá por la purpurina en el párpado, es genial.

Sombras satinadas

Las sombras satinadas siempre serán un gran acierto, sobre todo cuando hablamos de un maquillaje para Navidad. En tonos dorados, cobres, rosas apostar por unas sombras con brillo dan ese efecto glow a la mirada. Para aplicarlo, lo primero que hay que hacer es colocar una sombra mate en tonos vainilla o café (se puede utilizar un Bronzer). Después, se marca la cuenca haciendo movimientos circulares; así estarás creando una sombra transición. El siguiente paso será colocar la sombra que hayas escogido en todo el párpado móvil dando suaves golpecitos. Por último, aplicar un poco de iluminadores en el lacrimal y dar dos capas de máscara de pestañas para alargarlas y dar volumen.

Labios

Aplícate un brillo después de la exfoliación y la hidratación. Si el maquillaje de los ojos es natural, elige colores más atrevidos para los labios; deben coincidir con tu tez de la piel.