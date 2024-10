Tras la ayuda de la Uocra, buscan donaciones para una familia de Berisso

No fue un domingo más para esta familia ya que su vivienda se vio envuelta en llamas en pocos minutos. Su hogar que estaba ubicada en 132 entre 8 y 9 de Villa Argüello se convirtió en escombros. Fue en horas del mediodía donde dos dotaciones de bomberos se hicieron presentes en el lugar y lograron sofocar las llamas. Afortunadamente, las casas linderas no fueron afectadas y no se registraron víctimas, ni tampoco se tuvo que lamentar heridos ni traslados al nosocomio.

De acuerdo a lo aportado por personal de bomberos en el interior se encontraba un menor de 13 años que fue asistido, pero se encontraba en buen estado de salud. Aún se desconocen las causas del siniestro y se espera los peritajes para saber qué fue lo que originó el fuego.

Se hicieron presentes también representantes de la agrupación blanca y azul de la Uocra, quienes asistieron y ayudaron a la familia, así lo explicaba Melina: “Nosotros fuimos unos de los primeros en llegar y estamos ayudando recién se están terminando de apagar algunas partes”.

Se trabajó en el lugar para sacar los escombros, pero ahora la familia está necesitando la ayuda de la comunidad para reconstruir nuevamente su hogar, además de ropa y calzado.

Cinthia Álamo, referente de las mujeres de la Uocra, contó a la Red 92 y diario Hoy: “Trajimos colchones, frazadas, chapas, maderas, mesas, sillas para la familia. Pero igual ellos necesitan mucha ayuda ropa, calzado. Todo para empezar desde cero”.