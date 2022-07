Tres ciudades, tres escuelas, tres motivos: la campaña que une turismo, deporte y solidaridad

Con el objetivo de ayudar a los chicos y chicas de barrios vulnerables de la ciudad y la región, un grupo de ciclistas de La Plata organizó una jornada solidaria que también busca fomentar el turismo y el deporte.

Se trata de una bicicleteada solidaria que organiza el grupo Experiencia Ramtha, un evento al que denominaron como 3 ciudades, 3 escuelas, 3 motivos. ¿Por qué? Esta denominación se debe a que el recorrido atravesará La Plata, Berisso y Ensenada para ayudar a una institución de cada ciudad bajo las consignas de ayudar, hacer turismo local y promocionar el uso de la bicicleta.

De ese modo lo explicó a diario Hoy, Luciana Mico, una de las organizadoras del evento que tendrá lugar este domingo 3 de julio desde las 9 y comenzará desde la República de los Niños con el objetivo de recorrer unos 50 kilómetros.

“La inscripción se realiza por un formulario y te indica a donde llevar las donaciones. Pedimos ropa de abrigo, frazadas, calzado, básicamente todo lo que sirva para que los chicos estén arropados. Una de las escuelas es primaria y otras dos secundarias por lo que cualquier prenda sea de grande o de niños viene bien, siempre que este en buen estado”, detalló Luciana.

La mujer explicó que para acceder al formulario, los interesados lo pueden hacer desde el perfil de Instagram de @experienciaramtha. Allí les indicarán dónde poder acercar las donaciones antes del encuentro, aunque también pueden llevarlas ese mismo día antes de partir.

“Esto surge porque vemos que hay chicos que no están yendo a la escuela porque no tienen abrigo. Nosotros colaborábamos con merenderos y otros grupos, pero un colega una vez pidió un par de zapatillas para una chica que no tenía, ahí vimos que había que hacer algo masivo, eso nos marcó la realidad de frente. Siempre cuando pedimos para donar recibimos, pero vimos que teníamos que hacer algo más grande”, señaló.

Hasta el momento, el grupo ya contaba con unas 75 personas inscriptas para participar. “Queremos que sea una salida activa y poder compartir. Vamos a estar acompañados por otros grupos de ciclistas, hay un montón de voluntarios, lo más lindo es que se arma en red para colaborar”, cerró Luciana.