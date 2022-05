Un concurso para que los jóvenes creen sus propios satélites

Cansat Argentina es una innovadora competencia que lanzó el Ministerio de Ciencia y Tecnología junto con la Conae para que los chicos de todo el país puedan poner toda la creatividad en acción para desarrollar sus propios satélites.

“Hay una creencia equivocada de que la ciencia y la tecnología solo pueden ser ­desarrolladas por mentes brillantes. No es inalcanzable, no es imposible, pero si no les damos a los chicos y chicas la oportunidad de acceder al conocimiento espacial, de creer y comprobar que sí pueden, se lo estamos arrebatando de antemano”, dijo el ministro Daniel Filmus al respecto.

Para participar, cada grupo de estudiantes deberá conformarse como un equipo de misión espacial, que tendrá como objetivo desarrollar un satélite a escala contenido dentro de una lata, utilizando software y hardware libres.

Así avanzarán en diferentes etapas, y si superan la última, se seleccionará a los equipos finalistas de la convocatoria, que tendrán la oportunidad de viajar y participar en una jornada de lanzamiento de sus ­satélites.