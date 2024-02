Un importante incendio afectó un descampado en Romero

Las condiciones del tiempo, el calor y los vientos hicieron que en las últimas horas un campo ardiera en llamas afectando al menos dos hectáreas de campos y árboles en la calle 149 y 524. En el lugar trabajó una dotación de Bomberos de dicha localidad para evitar que las llamas afecten construcciones cercanas.

El foco ígneo generó preocupación entre los vecinos que habitan en las inmediaciones por una enorme columna de humo blanco. Después de una hora de trabajo para sofocar el fuego finalmente fue controlado.

Por otra parte, cabe mencionar que durante estos días de febrero hubo numerosos incendios de campos, que afectaron varias hectáreas, cómo los pastizales en 501 y 176, también en de 177 a 179 entre 38 y 43, y en la calle 183 y 515.

Desde Defensa Civil se brindan recomendaciones para evitar incendios es no realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos. No tirar basura, botellas o vidrios ya que pueden ser un medio para generar fuego por la intensidad del sol. No arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios. Evitar encender fuego en época de sequía, si pueden ver el fuego comunicarse inmediatamente al 911 y evacuar el lugar hacia el lado contrario de las llamas.