Un viaje en el tiempo: así es el nuevo Museo de Radio y Combinado de Berisso

José Bueno es electricista de profesión y un apasionado de la radio, los combinados y la música. Esto lo llevó a tener una enorme colección que ahora, gracias al impulso de su esposa Yanina y su cuñado Gabriel, se convirtió en un museo ubicado en Berisso.

Se trata del Museo de Radio y Combinado, que se levantó en solo nueve días para darle color, ritmo e historia a la calle Nueva York. “Mi esposa me sugirió abrir un museo con todas las cosas que tenía, empecé a pensarlo y me insistió. Con mi cuñado conseguimos el local y hasta que estuvo listo pasaron meses, un fin de semana antes de la Fiesta del Inmigrante empezamos a trabajar”, relató José, quien le abrió las puertas del lugar a diario Hoy.

“Sabíamos lo que queríamos hacer, pero no el cómo”, recordó mientras caminaba entre discos y pósters de hace más de 50 años. “Entonces decidimos recrear un ambiente de los años 60 y 70, con la vanguardia de los equipos combinados de esos años, todos de industria nacional, la gran mayoría valvulares para generar un ambiente lindo y que todo funcione”, marcó.

En el lugar hay también más material histórico como libros, documentos y hasta se encuentra un espacio que rinde homenaje a Diego Armando Maradona. En un sector hay documentaes sobre los padres de los desarrollos eléctricos y los inventos, como Thomas Edison, de Guillermo Marconi y de Graham Bell. Hay lámparas de más de 100 años, elementos de medición, casetes, magnetógrafos, radios de diferentes momentos históricos y discos de jazz, reggae, blues, rumba, rock y tango, entre otros.

“Esta pasión viene de chico, me parecía extraño ver el circuito de válvulas, el olor, el funcionamiento de los rayos. Todo eso me llenó de preguntas, luego fui autodidacta y fui aumentando mi colección. Hoy en día se siguen fabricando estas cosas, aunque no del mismo modo pero sí las mismas marcas antiguas que conocemos desde hace años”, marcó José.

A la colección se sumaron donaciones de muchos vecinos que acercaron radios, teléfonos, discos y cuadros al museo.

“Tengo discos del Pincha campeón de 1968 y trajimos muchos otros de Boca, de River y de muchos otros clubes, todo lo vamos a seguir ampliando”, aseguró José.

Cabe mencionar que el Museo de Radio y Combinado está ubicado sobre la calle 2 (Nueva York), número 4634, entre 168 y 169, de Berisso. Está abierto sábados y domingos de 16 a 20 horas; la entrada es libre y gratuita.