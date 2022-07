En diálogo con diario Hoy, la Dra. Josefina Blázquez, profesora de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, se refirió al cambio climático que provoca altas temperaturas en Europa (ver páginas 7 y 8).

Según la investigadora, “a partir del aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera”, se desencadenó “un aumento en la temperatura del aire en superficie a nivel global y a su vez cambios en otras variables del sistema climático, como la precipitación, los vientos y la humedad relativa, entre otras variables”.

En esa línea, la especialista indicó que “una de las cosas que trae aparejadas el cambio climático es la exacerbación de los eventos extremos. Se van a hacer y se están haciendo cada vez más frecuentes y más extensos. En general, esto, según el último informe del IPCC (Expertos sobre el Cambio Climático), se ve a nivel global, y lo que está pasando en Europa seguramente tenga mucho que ver con esto, ya que se están batiendo récords de temperatura, y ese calor extremo también provoca incendios”.

Además, la especialista remarcó que en 2015 se firmó el Acuerdo de París, sobre políticas de emisión de gases de efecto invernadero.

“Todos los países se ponen metas de emisión y cada tanto hay una revisión para ver si se cumplen o no. Es una situación complicada, porque la atmósfera no tiene límites físicos, entonces lo que se contamina en un país es liberado en la atmósfera, y eso es distribuido en todo el globo. Poner un límite a esa emisión no tiene castigo si un país no lo cumple, entonces es una situación complicada”, marcó.

Para concluir, la experta sostuvo: “Así y todo, en algunos países se está yendo a políticas de mitigación concreta, como por ejemplo el pase hacia energías más limpias, dejar de consumir petróleo, gas natural y pasarse a energía eólica, energía solar, autos eléctricos, la política de reducción de basura, de reciclados. Todas esas políticas que se pueden hacer, desde una escala chica, desde un municipio, hasta una escala grande a nivel país, son políticas que pueden llegar a mitigar el cambio climático”.