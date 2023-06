Una histórica lectora del diario Hoy se ganó el monopatín de Parma

Sara Romano tiene motivos para festejar. Es una vecina de la zona céntrica de La Plata que todos los días lee el diario Hoy.

En el inicio de la segunda mitad del año, la jubilada, que ya recorrió 87 otoños en su haber, resultó la ganadora del monopatín eléctrico que este matutino puso a disposición de los lectores que decidieron participar del concurso con la empresa de productos alimenticios Parma.

A través de un sorteo supervisado por la gerenta del multimedio, María José Scottini, Sara resultó la primera afortunada de una tanda de tres vehículos eléctricos que el matutino pondrá a disposición de los platenses, a través de la casa que se especializa en la confección de tapas de empanadas.

“El vendedor del diario me dijo: si te lo ganás vos, tenés que pasar despacito por la vereda, ehh…”, comentó Sara, entre las risas que brindaron de forma espontánea por la felicidad de haberse llevado el premio.

Esta vecina de 54 entre 3 y 4 fue una de las miles de personas que respondieron a la consigna, recordaron el código de barras de los envoltorios de los productos que vende Parma y lo sumaron junto al cupón con los datos personales que salió impreso en las páginas del diario Hoy durante el mes de Mayo.

María José Scottini, en representación del diario, adelantó que, para el mes de agosto, se vienen más sorteos por el Día del Niño y, como suele ocurrir todos los años, en el mes de octubre habrá grandes sorpresas por el Día de la Madre.

“La semana que viene, gracias a Parma, vamos a sortear algo muy importante y tenemos preparada una sorpresa para el Día del Niño”, comentó la gerenta invitando a todos los seguidores del medio a comprar el matutino para enterarse de los próximos regalos.

El diario Hoy viene reconociendo a los lectores que a diario consumen la información que se va generando a través de la labor de los periodistas y, durante los próximos meses, junto a numerosas empresas como la firma Parma, seguirán impulsando la interacción con el pueblo de la región.

“Me he ganado una tablet con el diario Hoy y cada vez que sacan un concurso me anoto y tengo fe en poder ganar. En este momento, la gente está muy nerviosa y hay mucha preocupación, pero yo no pierdo la fe”, expresó Romano mientras se llevaba el monopatín eléctrico.